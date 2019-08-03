Договор умер, да здравствует разговор!

Один из столпов глобальной системы контроля над вооружениями 2 августа ушел в прошлое: Госдепартамент США и МИД РФ объявили о прекращении действия подписанного еще в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В Вашингтоне и Москве уже анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены. Угроза новой гонки вооружений усиливается в связи с тем, что аналогичная судьба может постичь и последнее крупное российско-американское соглашение в ядерной сфере — договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Внешние игроки разделились на два лагеря: США поддержали, в частности, Япония и Польша, а на сторону России встали Китай и Иран.

«Удар по стратегической безопасности»

Надежды на то, что один из ключевых договоров в истории отношений Москвы и Вашингтона все-таки удастся спасти, 2 августа окончательно исчезли. «2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие»,— написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео. И повторил: вина лежит исключительно на России.

Заявление российского МИДа было предельно жестким.

«Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушений Договора о РСМД, США преднамеренно создали вокруг него практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений»,— заявили дипломаты. Они отметили, что Вашингтон «на протяжении многих лет полностью игнорировал серьезные российские озабоченности тем, как он сам выполнял договор», и в результате «совершил серьезнейшую ошибку». Цель, как отметили в МИД РФ,— «разрушение всех не устраивающих американцев по тем или иным причинам международных соглашений, что ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями».

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Напомним, за минувшие со 2 февраля полгода Россия и США так и не нашли компромисс и лишь продолжали обвинять друг друга в нарушении договора, впервые позволившего уничтожить целый класс угрожавших безопасности Европы ракет. В Вашингтоне утверждают: Москва нарушила обязательство «не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Власти РФ же парируют: оказавшаяся в центре спора ракета с индексом 9M729 «никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором». При этом выдвигаются ответные претензии. Во-первых, как отмечали в МИД РФ, США разместили в Польше и Румынии установки Mk41, которые (по версии Москвы) способны запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты класса «земля—земля». Во-вторых, Россия считает, что используемые для испытаний американской ПРО ракеты-мишени по своим характеристикам аналогичны баллистическим ракетам средней дальности. И в-третьих, американцы активно используют ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия Predator и Reaper — а они, как утверждают в Москве, подпадают под определение крылатых ракет, которое было дано в Договоре о РСМД.

«Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования»,— напомнили 2 августа в МИД РФ, имея в виду требование Вашингтона уничтожить 9M729.

Комментируя происшедшее, власти различных стран и организаций 2 августа целый день предупреждали об опасностях, которыми грозит выход из договора. Больше всего комментариев было по поводу возможного начала новой гонки вооружений — первой после значительного сокращения арсеналов по окончании холодной войны. Об этом, в частности, заявили вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс и представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла. При этом прослеживалось деление на два лагеря. Так, в польском МИДе заверили, что «вместе со всеми союзниками» полностью поддерживают решение США. «Мы понимаем, что побудило США пойти на такой шаг»,— отметил генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. А Китай и Иран заняли сторону Москвы, призвав Вашингтон «придерживаться своих обязательств».

Заявления многих экспертов также были алармистскими.

«Решение администрации Трампа, может, и было оправдано нарушением договора со стороны России. Но это не делает его правильным и взвешенным. Издержки и риски, связанные с созданием ненужных ракет средней и меньшей дальности, могут перевесить преимущества»,— заявил “Ъ” директор программы по разоружению и снижению рисков в американской Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Райф. Он отметил, что теперь СНВ-3 — это «единственное оставшееся соглашение, ограничивающее два крупнейших ядерных арсенала в мире». «Если СНВ-3 исчезнет, впервые за почти полвека прекратят существовать юридические ограничения на ядерные арсеналы двух стран. Это увеличит риск ничем не сдерживаемой ядерной конкуренции и сделает отношения двух стран более напряженными»,— заявил эксперт.

Глава Nuclear Crisis Group Джон Вулфстал, ранее занимавший пост старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению (в 2014–2017 годах), утверждает: Россия договор СНВ-3 «полностью соблюдает», а военные и разведывательные круги США выступают за его продление. Но, отмечает он в своей колонке на сайте движения за разоружение Global Zero, все указывает на то, что президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон готовы либо дать этому договору истечь без продления (срок действия заканчивается в 2021 году), либо даже выйти из него до следующих президентских выборов, запланированных на ноябрь 2020 года.

«Теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности»,— сказал «Интерфаксу» экс-президент СССР Михаил Горбачев, в 1987 году вместе с американским лидером Рональдом Рейганом поставивший свою подпись под Договором о РСМД. При этом он, в отличие от Джона Вулфстала, дал понять, что все еще надеется на «сохранение последней опоры глобальной стратегической безопасности — договора СНВ».

От разоружения к вооружению

Между тем из заявления Госдепартамента следовало, что администрация Трампа стремится не выбить все «опоры», а заменить их на современные конструкции. То есть создать новую систему контроля над вооружениями, которая «выходит за рамки двусторонних договоров прошлого». «США призывают Россию и Китай использовать сложившуюся возможность для того, чтобы добиться реальных результатов в обеспечении безопасности наших стран и всего мира»,— отмечалось в заявлении. Однако в Пекине ранее давали понять, что в заключении трехсторонних договоренностей не заинтересованы.

Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий в разговоре с “Ъ” пояснил: «Во-первых, стоит учесть, что китайские, российские и американские арсеналы сильно отличаются. Во-вторых, ракет России и США во много раз больше, поэтому непонятно, зачем это нужно Китаю и в каком виде он может во всем этом поучаствовать». Эксперт отметил, что китайцы в свое время даже были готовы обсуждать возможность неких договоренностей по контролю над ракетами средней и меньшей дальности, но хотели «рассматривать ракеты не только наземного, но также морского и воздушного базирования, которые в Договор о РСМД не входили и которых у американцев очень много». «На такие условия США никогда не пойдут»,— резюмировал Андрей Баклицкий.

О том, что выход из договора вряд ли будет способствовать «обеспечению безопасности всего мира», свидетельствует целый ряд сигналов.

Так, телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона 2 августа сообщил: «в течение следующих нескольких недель» состоится испытание новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью, запускаемой с подвижной установки. Этот шаг, как сообщил источник, «станет ответом администрации Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора о РСМД». Ранее сообщалось, что, скорее всего, испытываться будут наземные модификации крылатых ракет морского базирования Tomahawk (см. “Ъ” от 15 марта). В Москве дают понять, что такие действия без ответа не останутся: замглавы российского МИДа Сергей Рябков ранее на этой неделе заявил «Интерфаксу», что РФ «развернула соответствующие собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системам, которые могут быть созданы в относительно сжатые сроки». Он же в интервью RT сказал: «Россия никогда не проиграет в гонке вооружений».

Один из вопросов, которым сейчас задаются в Москве и Вашингтоне,— что будет дальше с этими новейшими вооружениями. 2 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не намерен разворачивать в Европе новые наземные ядерные ракеты. Между тем неназванный представитель Пентагона сообщил CNN, что обсуждение вариантов районов развертывания новых ракет и принятие решения еще впереди. При этом, указал он, будут рассматриваться «выгодные с военной точки зрения позиции, откуда ракеты смогли бы преодолеть российские линии обороны и достигать портов страны, военных баз и критически важной инфраструктуры». В МИД РФ 2 августа напомнили: «Мы уже ввели односторонний мораторий и не будем развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если у нас такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД». Однако в Брюсселе и Вашингтоне предложение Москвы присоединиться к «мораторию на размещение ракет» считают несерьезным.

«Сейчас мы находимся на стадии, когда стороны обвиняют друг друга в том, что все развалили. И еще не перешли к стадии, когда можно обсуждать, что делать дальше,— заявил “Ъ” Андрей Баклицкий.— Ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на текущий момент нет ни у России, ни у США. Но, может, когда они появятся, у сторон все-таки появится желание их обсуждать».

Павел Тарасенко, Марина Коваленко, Елена Черненко