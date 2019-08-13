Содержание парниковых газов в атмосфере достигло абсолютного рекорда

Американское метеорологическое общество (AMS) и правительство США выпустили ежегодный доклад «State of the Climate» о состоянии климата на земле. По данным доклада, в 2018 году уровень парниковых газов на планете побил рекорд за все 60 лет измерений. Кроме того, ученые зафиксировали близкую к рекордным температуру воздуха и высокий уровень морей.

Данные для ежегодного доклада «State of the Climate» о состоянии климата собирают 475 ученых из 57 стран мира, в том числе России. В первую очередь в нынешнем докладе говорится о том, что в 2018 году объемы основных парниковых газов, выделяемых в атмосферу,— углекислого газа, метана и оксида азота,— продолжили расти и достигли новых рекордов.

В прошлом году концентрация углекислого газа у поверхности Земли выросла до 407,4 частей на миллион (ч/млн) — максимального уровня в ходе всех современных вычислений.

Это на 2,4 ч/млн больше, чем в 2017 году, и сопоставимо со среднегодовым ростом за последние десять лет. Содержание метана в атмосфере составило 1858,5 ч/млрд, что на 8,9 ч/млрд больше по сравнению с 2017 годом и выше среднегодового роста за последние десять лет. Содержание оксида азота составило 330,9 ч/млрд, на 1,1 ч/млрд больше, чем в 2017 году. По сравнению с 1990 годом совокупная концентрация всех парниковых газов в атмосфере выросла на 43%.

Еще одним поводом для тревоги ученых является повышение температуры океана и воздуха. В 2018 году была зафиксирована близкая к максимуму температура — четвертая по величине за все время наблюдения. Выше температура была только в предыдущих годах — 2015–2017-х. Также отмечается, что начиная с 2000 года каждый год в среднем теплее среднего показателя за 1981–2010 годы.

Авторы доклада, основываясь на данных, полученных из метеослужб разных стран мира, сообщили, что в каждом полушарии и во многих регионах в 2018 году произошли события, которые подчеркивают общую тревожную тенденцию. Для западного полушария такими событиями стали ураганы «Флоренс» в августе—сентябре и «Майкл» в октябре. «Флоренс» принес рекордный поток осадков и причинил значительный ущерб штатам Северная и Южная Каролина на восточном побережье США. В свою очередь, «Майкл» принес ветер со скоростью до 260 км/ч и стал четвертым по масштабам оползней береговой линии и самым сильным ураганом после урагана «Эндрю» 1992 года.

Также в США, на Аляске, 2018 год стал вторым по высоте температуры воздуха, рекорд был установлен в 2016 году.

Температурные максимумы в прошлом году были отмечены и во многих частях восточного полушария.

Рекордные или близкие к рекордным показателям были зафиксированы во Франции, Италии, Греции, Сербии, Хорватии. В Швеции из-за жары и сухой погоды произошли лесные пожары на территории за полярным кругом, пожары были настолько сильными и угрожали подойти к густонаселенным районам, что бороться с ними пришлось при помощи военной авиации.

В северной части Индийского океана ученые в прошлом году зафиксировали 8 штормов и 4 циклона, что выше среднегодовых показателей для этого района. В Новой Зеландии 2018 год стал вторым по высоте температуры воздуха, рекорд был показан в 2016 году. В Алжире 5 июля в городе Уаргле была зафиксирована температура 51,3 °C — рекорд для всего Алжира за всю историю наблюдений.

Один из ведущих авторов доклада, представитель службы мониторинга климата Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы Дек Арндт, в интервью телеканалу CNN заявил, что за последние десять лет ученые «прошли через три стадии изменения физического состояния климатической системы Земли». «Сначала мы наблюдали за температурой и ждали такие симптомы, как повышение уровня моря и высокий уровень осадков. Когда эти симптомы проявились, мы стали ожидать материальные последствия этих изменений. Теперь же, когда материальные последствия уже проявились, пришло время задокументировать их объемы и масштабы»,— отмечает ученый.

«Этот доклад — еще одна серия научных исследований, авторы которых продолжают бить тревогу в связи с изменением климата,— считает экс-президент Американского метеорологического общества, а ныне профессор Университета Джорджии Маршалл Шепард.— ДНК нашего климата уже вполне очевидно отражается на текущей погоде, производительности сельского хозяйства, обеспечении водой, здоровье людей и даже национальной безопасности».

Евгений Хвостик