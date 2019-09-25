Нацпарки уступят место поселениям

Совет федерации вернулся к идее разработки механизма изменения границ природоохранных территорий: сенаторы хотят разрешить исключать земли населенных пунктов из состава национальных парков. Соответствующие поправки разосланы в регионы для сбора замечаний. В Совфеде объясняют, что сейчас на природоохранных территориях допускаются «значительные ограничения прав и законных интересов граждан», которые препятствуют экономическому развитию и создают социальную напряженность. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что механизмом захотят воспользоваться влиятельные лоббисты.

Комитет Совета федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию разослал в регионы проект поправок к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для сбора замечаний и предложений (копия письма есть в распоряжении “Ъ”). Законопроект предусматривает механизм изменения границ национальных парков. Так, сенаторы предлагают разрешить менять границы только в случае исключения из их состава участков, «расположенных в фактических границах поселений», а также при условии одновременного расширения территории нацпарка.

Согласно проекту поправок, подобное исключение будет возможно, если это не влечет угрозу для особо ценных ландшафтов, а также при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и после проведения публичных слушаний.

Сейчас на территории нацпарков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб экологии, говорится в пояснительной записке. В частности, граждане, которые владеют домами и постройками на территории ООПТ, не могут оформить землю в собственность. Кроме того, любые постройки можно возвести только после согласования с Минприроды, которое может затянуться на длительный срок. «Данные ограничения не позволяют органам местного самоуправления реализовывать на территории населенных пунктов соцпрограммы и меры поддержки населения,— отмечается в документе.— Сложившаяся ситуация препятствует социально-экономическому развитию таких населенных пунктов и создает социальную напряженность». В качестве примера в пояснительной записке приводится нацпарк «Русский Север» (Вологодская область), где расположены 257 населенных пунктов, в которых проживает около 13 тыс. человек.

Напомним, это не первый раз, когда чиновники пытаются внести в закон механизм изменения границ ООПТ. Так, в 2016 году Минприроды разработало законопроект, который предполагал исключение из границ природоохранных территорий участков в границах поселений или необходимых для обеспечения безопасности государства, а также «по отдельным решениям президента». Невозможность даже в отдельных случаях изменять границы ООПТ заводит в правовой тупик решение актуальных вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов, функционированием населенных пунктов и жизнедеятельностью граждан, проживающих там, заявляли тогда в Минприроды. Разрешить проблемы россиян, проживающих в нацпарках, пытались в 2017 году в Минэкономики: ведомство разрабатывало поправки, разрешающие приватизацию земель особо охраняемых природных территорий, расположенных в населенных пунктах (см. “Ъ” от 16 марта 2017 года). Впрочем, оба эти документа дальше обсуждения не продвинулись.

«Законопроект в Минприроды не поступал,— сообщили “Ъ” в ответ на просьбу изложить позицию относительно поправок в природоохранном ведомстве.— В связи с этим комментировать пока ничего не можем».

Отметим, в июне текущего года на круглом столе в Госдуме, на котором обсуждались проблемы на природоохранных территориях, замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Надежда Нестерова заявляла, что ведомство не планирует исключать из них населенные пункты.

«Это обманчивый механизм, который создаст больше проблем,— отмечала тогда госпожа Нестерова.— Сейчас жители могут осуществлять свои банальные бытовые нужды, а если их исключат из состава ООПТ, то они не смогут бесплатно попадать на территорию, реконструировать и строить дороги».

Глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил “Ъ”, что после сбора предложений законопроект будет внесен в Госдуму. «Мы будем защищать поправки на всех этапах работы Госдумы, будем работать с правительством,— добавил господин Майоров.— Потому что проблема крайне важная, она касается людей, которые там проживают».

Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий (ранее работал замглавы департамента Минприроды, курировавшего ООПТ) соглашается, что ограничения, которые действуют в населенных пунктах, входящих в нацпарки, избыточны. При этом способ решения этой проблемы, который предлагают сенаторы, эколог не считает оптимальным: «Эти ограничения можно снять одним законодательным актом, а не делать из природоохранных территорий дырки в сыре. В тот же нацпарк "Русский Север" включали населенные пункты при его создании, потому что в их границах находились объекты культурного наследия. Если вырезать эти территории, нацпарк будет представлен лесными участками, которые ничем не знамениты». С ним соглашается Михаил Крейндлин из «Гринписа России», он отмечает, что помимо фрагментации природоохранных территорий могут быть и другие последствия. В частности, указывает эколог, могут появиться «интересанты», которые предложат изменять границы и других особо охраняемых природных территорий, в частности, заповедников, или же применят механизм исключения земель по другим причинам.

Анна Васильева