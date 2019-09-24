Банки попросили ЦБ ввести отрицательные ставки по валютным вкладам

Крупные российские банки обратились к Центробанку с просьбой разрешить устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Сейчас такая возможность не предусмотрена законодательством РФ.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенных изменений в законодательство. Мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется <…> Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя»,— сказала журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах конференции Fitch Ratings в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, регулятор уже писал об этой проблеме в «Обзоре рисков финансовых рынков». ЦБ предупредил банки о рисках, которые могут возникнуть при размещении средств в европейские активы из-за отрицательных ставок. В докладе говорилось, что кредитные организации не могут привлекать средства своих клиентов в этой валюте по отрицательным ставкам, поскольку это не предусмотрено российским законодательством. В результате они вынуждены предлагать им условия лучше тех, которые сами имеют при размещении валюты с отрицательной доходностью.

От вкладов в евро уже полностью отказался банк «Авангард». По мнению экспертов, кредитным организациям невыгодно привлекать вклады в этой валюте, так как им некуда направить эти средства. Как правило, валютные заемщики кредитуются в долларах.

Почему банки теряют интерес к депозитам в евро, читайте в материале “Ъ” «Валюта без обязательств».