ЦБ предупредил банки о рисках при размещении вкладов в евро

Центробанк предупредил кредитные организации о рисках, которые могут возникнуть при размещении средств в европейские активы из-за отрицательных ставок. В «Обзоре рисков финансовых рынков» (.pdf) отмечается, что банки не могут привлекать средства своих клиентов в этой валюте по отрицательным ставкам, поскольку это не предусмотрено российским законодательством. В результате они вынуждены предлагать им условия лучше тех, которые сами имеют при размещении валюты с отрицательной доходностью.

В результате таких операций банки могут получить отрицательную маржу с учетом того, что «ценовые условия привлечения таких средств имеют законодательные ограничения, не соответствующие текущим рыночным реалиям», поясняет регулятор. Привлечение средств в евро приводит к дополнительным расходам, а также негативно влияет «на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».

Чтобы компенсировать разницу, банки все чаще повышают комиссию за обслуживание счетов преимущественно кредитных организаций, а в отдельных случаях — юридических лиц. Из-за отрицательных ставок на иностранных рынках, а также из-за менее выгодных условий в российских банках по многим иностранным валютам вклады в рублях для российских компаний и граждан становятся более привлекательными, считает ЦБ.

Напомним, сегодня, 9 сентября, стало известно, что от вкладов в евро полностью отказался банк «Авангард». По мнению экспертов, кредитным организациям невыгодно привлекать вклады в этой валюте, так как им некуда направить эти средства. Как правило, валютные заемщики кредитуются в долларах.

О том, почему банки теряют интерес к евро, читайте в материале “Ъ” «Валюта без обязательств».