Валюта без обязательств

Банк «Авангард» решил полностью отказаться от вкладов в евро: новые он не принимает, а старые не пролонгирует. По окончании действия вклада банк будет взимать ежемесячную комиссию за хранение средств, то есть его клиенты столкнутся с отрицательной доходностью. Эксперты отмечают, что банкам невыгодно привлекать вклады в евро, поскольку эти средства им некуда направить — валютные заемщики, как правило, кредитуются в долларах.

Клиенты банка «Авангард» более не смогут разместить свободные средства на депозиты в евро, следует из опубликованного в понедельник сообщения кредитной организации. Свое решение прекратить прием вкладов в евро банк объяснил сохраняющимися с 2014 года отрицательными ставками Европейского центрального банка (ЕЦБ) и повышением нормативов обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте. А также мерами Банка России по снижению доли валютных активов и пассивов кредитных организаций, а также расширением системы страхования вкладов на предприятия микро- и малого бизнеса.

3,2 процента годовых составит максимальная плата физического лица банку «Авангард» за размещение в нем средств в евро

При этом банк в одностороннем порядке отказался и от пролонгации открытых ранее вкладов в евро. По окончании срока действия таких депозитов банк будет переводить их на текущий счет клиентов, за ведение которого с 1 августа начнет взимать ежемесячную комиссию. При среднемесячном остатке от €10–100 тыс. она составит 1,9 тыс. руб. в месяц, а для более крупных сумм — 0,1% от остатка. Таким образом, клиенты, вместо того чтобы получать хоть и небольшие, но проценты по вкладу, будут платить банку за размещение средств в евро до 3,2% годовых.

Европейские вкладчики уже не первый месяц живут в подобных условиях. Процентная ставка ЕЦБ по депозитам составляет –0,4% годовых, и европейский регулятор не ожидает ее изменения до конца 2019 года. Отрицательные ставки привели к тому, что в ряде европейских банков вкладчики доплачивают за размещение средств и, наоборот, заемщики вместо выплаты процентов получают деньги от банков. Банк России также проводит политику по дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Для этого с июля 2019 года он повысил ставки отчислений банков в Фонд обязательного резервирования по валютным вкладам с 7% до 8%.

Гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев отмечает, что ранее банки лишь снижали ставки по вкладам в евро до минимума. «Банкам неинтересно привлекать фондирование в евро, поскольку лишь минимальная часть кредитов номинирована в этой валюте,— поясняет господин Самиев.— Поскольку привлеченные средства банкам некуда направить, у них может возникнуть несбалансированная валютная позиция. Поэтому ставки в евро низкие, а старые вклады, которые либо давно открыты, либо постоянно пролонгируются, становятся обузой для банков». При этом господин Самиев не исключает, что у «Авангарда» может существовать специфика, связанная со структурой валютных пассивов и активов, отрицательно влияющая на процентную маржу банка, которая «может усиливать необходимость снижать долю вкладов в евро через дестимулирование клиентов». Менеджер группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» Наталья Попова считает, что решение «Авангарда» — новый тренд. «По всей видимости, банк не видит больше возможности для заработка, так как маржинальность по данному виду вкладов постоянно сокращалась и на сегодняшний день приблизилась к отрицательным значениям»,— указывает Наталья Попова. По ее словам, это связано с мерами ЦБ по дедолларизации, в том числе с повышенными нормативами обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте.

Сейчас банкам, действительно, невыгодно наращивать портфель вкладов в евро, заявили в банке «Санкт-Петербург». Вместе с тем в Абсолют-банке и Промсвязьбанке сказали, что не планируют отказываться от вкладов в евро, остальные опрошенные “Ъ” крупнейшие банки не ответили на аналогичный вопрос.

Виталий Солдатских