В BlaBlaCar нашли подложные документы

Российские автобусные перевозчики снова предъявили претензии к крупнейшему карпулинговому сервису BlaBlaCar. Они пожаловались в Роскомнадзор и прокуратуру на обнаруженные на сервисе объявления о перевозках под чужими лицензиями и персональными данными. Такие случаи нарушают законодательство о персональных данных и предпринимательской деятельности, но ответственность за них самого BlaBlaCar как минимум неочевидна, отмечают юристы.

Объединение автопассажирских перевозчиков (ОАП, объединяет 124 перевозчика в 18 регионах России) обратилось в Роскомнадзор с жалобой на незаконную публикацию персональных данных автобусных перевозчиков на карпулинговой площадке BlaBlaCar, рассказал “Ъ” заместитель руководителя ОАП Алексей Дынько. По его словам, речь о том, что в ряде случаев нелегальные перевозчики регистрировались на сервисе, используя данные о лицензии других предпринимателей. Одним из пострадавших назван ставропольский предприниматель Виктор Енин, который, по данным ОАП, в действительности никогда не регистрировался в сервисе. Сам господин Енин заявил “Ъ”, что в ходе переписки с потенциальным работодателем предоставил данные о своей лицензии на осуществление перевозок, после чего его собеседник перестал отвечать, а позднее на BlaBlaCar появились предложения от его имени.

ОАП известно еще о двух подобных случаях с индивидуальными предпринимателями (ИП) и о двух — с юридическими лицами. «На основании трех подтверждений по фактам размещения персональных данных ИП без согласия направлены заявления в Роскомнадзор для проведения проверки и привлечения к ответственности собственника BlaBlaCar»,— заявил господин Дынько. По ситуации с господином Ениным ОАП также обратилось в Генпрокуратуру. Прокуратура Труновского района Ставропольского края сообщила, что передала данные для проверки в местное отделение МВД, Роскомнадзор запросил информацию у BlaBlaCar (копии обращений ОАП и ответов ведомств есть у “Ъ”). Запрос «находится на почте на стадии вручения», уточнили 13 сентября в пресс-службе Роскомнадзора.

BlaBlaCar позволяет размещать предложения регулярным автобусным перевозчикам в России с начала 2019 года. По собственным данным компании, ее партнерами стали более 500 автобусных перевозчиков и более 20 автовокзалов. Всего у сервиса более 20 млн пользователей в России. «Нам понятно, почему некоторые перевозчики борются с прогрессом. Мы выступаем за прозрачный рынок перевозок, за его цифровизацию, за безопасность и комфорт пассажиров»,— заявила “Ъ” руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в ответ на вопрос о жалобах ОАП.

Лица, которые получили доступ к чужим персональным данным и осуществляли перевозки чужими разрешительными документами, нарушили законодательство в сфере персональных данных и осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, констатируют опрошенные “Ъ” юристы. В первом случае юридическому лицу грозит штраф от 15 тыс. руб. до 75 тыс. руб., во втором — до 400 тыс. руб. за первое нарушение, отмечает юрист «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов. Владелец данных также вправе претендовать на возмещение морального вреда.

Но ответственность BlaBlaCar в данной ситуации совсем не очевидна, указывает партнер компании «Нафко» Павел Иккерт. Чтобы ее доказать, необходимо представить факты, свидетельствующие о сговоре между лицами, незаконно использовавшими персональные данные предпринимателя, или хотя бы о том, что BlaBlaCar был осведомлен о нарушении, но не предпринял действий по его устранению, поясняет он. Исходя из условий использования BlaBlaCar, сервис не отвечает за информацию, размещенную на платформе перевозчиками, отмечает Руслан Маннапов. То есть, рассуждает юрист, BlaBlaCar — всего лишь информационный посредник, а они, как подтверждается судебной практикой, в большинстве случаев действительно не несут ответственности за размещенную рекламу.

Дмитрий Шестоперов