В Госдуме назвали безобразием идею сформировать черные списки судей

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который анонсировал создание черного списка судей с привлечением экспертной группы.

«Я считаю, что это безобразие. Если мы начнем составлять черные списки по профессиям, это неправильно»,— сказал господин Крашенинников во время пресс-конференции в «Интерфаксе». Он пояснил, что если какие-то случаи неправосудного решения действительно доказаны и задокументированы, то их нужно подать на рассмотрение и квалифицированные коллегии их рассмотрят.

Напомним, Борис Титов объяснил суть своей инициативы так: незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, однако при помощи черного списка можно будет указывать на очевидные нарушения в правоприменительной практике. Кремль эту идею комментировать отказался.

Подробнее об инициативе омбудсмена — в материале “Ъ FM” «За решениями судей присмотрят эксперты».