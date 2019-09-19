За решениями судей присмотрят эксперты

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать черные списки российских судей. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Он сообщил, что оценкой спорных решений займется специальная экспертная группа, которая будет «показывать пальцем» на тех, в чьих вердиктах усматриваются нарушения.

В качестве примера Борис Титов привел дело Павла Устинова и сообщил, что подобные инциденты происходят и в бизнес-среде, отличие только в том, что по ним нет общественного резонанса. Принимая решения, сейчас судья опирается только на действующие нормы, однако существует квалификационная коллегия, куда стороны процесса могут пожаловаться, говорит судья первого арбитражного суда города Москвы Владимир Комсолев: «Есть апелляционный орган, ответственный за действия судей, за непринятые акты, за то, что судья был некорректен, например, накричал на одну из сторон, проявил неуважение или же был замечен в подкупе. Судья же тоже человек, поэтому может допустить и правонарушение, и преступление вплоть до привлечения к уголовной ответственности и снятия всех наделенных полномочий. Тем не менее, сначала нужно большинством голосов взвесить все за и против и вообще доказать нарушение. Всегда есть вышестоящие инстанции, которые рассматривают и делают вывод, оставить в силе принятое решение или отменить и вынести новое. В большинстве случаев арбитражи руководствуются доказательствами, законами и нормами».

В своих решениях судьи крайне ограничены, отмечает председатель коллегии адвокатов «Правовое товарищество» Георгий Холманский: «Создалась некая система, когда судья вроде бы законодательно независим, но на самом деле все равно при принятии решений действует с оглядкой. Это касается и позиции председателя суда, и некой сложившейся практики, в частности, по делам, связанным с взысканием денег из бюджета, компенсацией морального вреда. Судей, конечно, особо и не накажут за подобные вердикты, но сложившаяся практика не позволит им принимать действительно законные решения. Качество работы судей низкое в виду того, что их корпус — закрытая система, 80% приходящих судей — это бывшие работники судов, остальные 20% — бывшие сотрудники прокуратуры и иных госорганов.

По большому счету система пожирает сама себя.

Мало кто хочет вникать в суть, все просто хотят побыстрее рассмотреть дела и уйти. Кроме того, на судей ложится очень большая нагрузка, у них объективно даже не остается времени, чтобы вникнуть в дело, тщательно разобраться с доказательствами и вынести законное, справедливое, обоснованное решение. Эти три вещи, на мой взгляд, и стимулируют появление таких инициатив».

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов также выступает за выборность судей. Он сообщил, что неоднократно предлагал Верховному суду кандидатуры квалифицированных адвокатов и прокуроров на должность судей, но рекомендации остались без ответа.

Кирилл Абакумов