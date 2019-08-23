Вскрытый свидетель

Ключевой фигурант дела движения «Новое величие» Родион Зелинский опознан всеми обвиняемыми как Руслан Данилов (он же, согласно показаниям подсудимых, «Руслан Д., сотрудник спецслужб, провокатор и автор устава организации»). Об этом в четверг “Ъ” сообщили сразу несколько адвокатов защиты. 22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским. Защита просит проверить паспортные данные, адреса и зарегистрированные номера телефонов Руслана и Родиона, подчеркивая в ходатайстве — «мы имеем дело с полицейской провокацией».

Впервые фамилия Зелинского была оглашена на заседании суда 16 августа, когда свидетельница обвинения Юлия Куницына предоставила суду банковские выписки и СМС-уведомления о платежах за аренду офиса для встреч участников «Нового величия». Напомним, госпожа Куницына с декабря 2017 года по март 2018 года сдавала офис в субаренду Руслану Данилову, но оплачивали офис несколько человек. На заседании 16 августа госпожа Куницына сообщила, что «сотрудники ФСБ просили не раскрывать суду плательщиков». На заседании 22 августа предоставленные выписки и скриншоты уведомлений об оплате аренды были приобщены к делу: в выписках один из плательщиков назван «Родионом З.», в СМС — «Раду З.»; даты и суммы платежей совпадают. Адвокат одной из обвиняемых по делу «Нового величия» Марии Дубовик Максим Пашков в разговоре с “Ъ” рассказал, что «Родион, очевидно, поменял имя в 2018 году. Раньше был Раду. На моей практике это первый случай, когда свидетеля приходится вскрывать таким образом».

Этот разговор состоялся после закрытой части заседания Люблинского суда, где, по словам господина Пашкова, «все обвиняемые опознали в Родионе Зелинском Руслана Данилова».

Адвокат подсудимого Петра Карамзина Александр Лупашко подтвердил эту информацию: «Мы не можем раскрыть подробности процедуры опознания Родиона, так как это было в ходе закрытого заседания. Но сведения о том, что Родион является Русланом Д., мы получили из иных источников еще до заседания, и эти сведения подтвердились еще до начала суда».

Оставшееся открытым ходатайство опубликовано в четверг Максимом Пашковым: оно составлено на четырех листах, два из которых занимают десятки доводов и еще два — просьбы. Одна из просьб гласит: «Повторно вызвать и допросить свидетеля Чижова Д. Г.— по обстоятельствам, сообщенным Куницыной Ю. В.». Денис Чижов, по информации защиты, является оперативным сотрудником главного управления по противодействию экстремизму. Как показала на суде 16 августа Юлия Куницына, господин Чижов допрашивал ее и просил не разглашать суду данные о Раду З. как о плательщике, совершавшем денежные транши за аренду офиса для участников «Нового величия».

Во время заседания 22 августа защита предоставила суду 250 листов с распечатками звонков Дениса Чижова, которую адвокатам, в свою очередь, предоставил мобильный оператор ПАО «Вымпелком». Однако большую часть заседания суда в четверг — около трех часов — заняло чтение прокурором Ивановым переписок участников движения «Новое величие» в мессенджерах и результатов лингвистической экспертизы этих переписок. Усугубил ситуацию, по признанию господина Иванова, тот факт, что он «не знает английского языка»: государственный обвинитель регулярно запинался о сочетания слов «forwarded message from…».

Завершая заседание 22 августа, судья Александр Маслов обязал прокурора вызвать Руслана Данилова в качестве свидетеля.

На это государственный обвинитель сообщил, что «свидетеля приведет». По мнению присутствовавших на суде, такой ответ может означать, что обвинению известно местонахождение Руслана Данилова.

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Напомним, в деле движения «Новое величие» изначально фигурировали десять обвиняемых — их задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — пошли на сделку со следствием и были приговорены к 1,5 года условно и 2,5 года колонии соответственно. На скамье подсудимых остаются восемь человек. Четверым из них в качестве меры пресечения избран домашний арест: Анне Павликовой, Марии Дубовик, Сергею Гаврилову и Максиму Рощину. Еще четверо продолжают оставаться в СИЗО — это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. 22 августа суд отказал адвокату господина Костыленкова Алексею Салагаеву в изменении меры пресечения его подзащитному в связи со смертью деда подсудимого. Следующее заседание по делу движения «Новое величие» состоится 26 августа.

Мария Старикова, Александра Намятова