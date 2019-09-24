Минобороны РФ сообщило о внешней помощи боевикам в Сирии в сборке беспилотников

В сборке ударных беспилотников террористам в Сирии помощь оказывают извне, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, беспилотники, произведенные в кустарных условиях, имеют очень сложные технические решения, требующие специального образования.

«Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. м. Это очень серьезно»,— сказал господин Конашенков, показывая журналистам беспилотники террористических группировок, сбитые на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сентябре (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что изготовители беспилотников применяют достаточно сложные технические решения, которые со временем только совершенствуются.

«На ударный аппарат, пораженный нашими средствами ПВО, устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов»,— сказал господин Конашенков. На другом беспилотнике, по его словам, была обыкновенная бензиновая двигательная установка с топливом на 5 л. «Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра»,— объяснил официальный представитель. По его словам, этот технический элемент можно рассматривать «как уровень авиамодельного кружка». «Если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, нужно серьезное техническое образование»,— подчеркнул он.

Представитель военного ведомства добавил, что со временем террористы улучшают свои технические решения. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам»,— отметил официальный представитель Минобороны.

В начале сентября комплексы противовоздушной ракетной обороны сбили два беспилотника, которые были запущены террористами в сторону российской авиабазы Хмеймим. В результате происшествия авиабаза не пострадала, пострадавших нет.

Напомним, 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что война в Сирии закончена. По словам главы российского МИДа, в стране отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, например в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.

С 31 августа в зоне деэскалации в сирийском Идлибе введен режим прекращения огня. 7 сентября ВВС США нанесли удар по пункту управления террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). В результате погибло более 50 человек.

О развитии ситуации в Сирии читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».