В сирийском Идлибе введен режим прекращения огня

В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

«В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с шести утра 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб"»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

16 сентября в Анкаре пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».