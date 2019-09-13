Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Война в Сирии завершилась, и страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд». По словам главы российского МИДа, сейчас на первый план вышло оказание Сирии гумпомощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

«Война в Сирии действительно закончилась. <…> Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат»,— рассказал министр.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Президент Владимир Путин трижды отдавал распоряжение о выводе российских войск: в марте и декабре 2016 года, а также в декабре 2017-го. Сейчас в Сирии по-прежнему работает две российские военные базы: в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

С 31 августа в зоне деэскалации в сирийском Идлибе введен режим прекращения огня. 7 сентября ВВС США нанесли удар по пункту управления террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). В результате погибли более 50 человек.

О развитии ситуации в Сирии читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».