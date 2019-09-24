Главные анонсы 24 сентября

В Нью-Йорке (США) в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН начнутся общие прения с участием более 100 лидеров государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Запланирован ряд встреч, в частности с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Также господин Лавров примет участие в многосторонних встречах постоянных членов Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ.

Пройдет пленарное заседание Государственной думы. В повестке дня, в числе прочего, первое чтение поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которыми предлагается ограничить продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах жилых домов. Подробнее о проекте

Совет директоров «Совкомфлота» обсудит избрание своего нового председателя. Им должен стать 15 лет руководивший компанией в качестве генерального директора Сергей Франк. Новым гендиректором станет первый заместитель господина Франка и главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов. Подробнее

Состоится заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопросы об актуализированной долгосрочной программе развития и системе стратегического планирования.

Суд города Клинцы (Брянская область) рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, приговоренного к году и пяти месяцам колонии за участие в двух драках в центре Москве в октябре 2018 года вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Напомним, на прошлой неделе Кокорин и Мамаев вышли по УДО из колонии в Белгородской области. Как суд удовлетворил их ходатайства об УДО