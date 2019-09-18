«Совкомфлот» меняет рулевого

Руководивший «Совкомфлотом» 15 лет Сергей Франк покидает пост гендиректора и возглавит совет директоров компании. Новым гендиректором станет первый заместитель господина Франка и главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов. Директива правительства о смене гендиректора уже подписана, а директива об избрании главы совета директоров компании должна быть подписана в ближайшие дни. Источники “Ъ” связывают перестановки с желанием самого Сергея Франка и не исключают, что теперь он может заняться новым проектом.

Как и предполагал “Ъ”, в ближайшее время должны быть подписаны директивы правительства о переменах в совете директоров «Совкомфлота» (см. “Ъ” от 5 сентября). Директива о переизбрании гендиректора и распоряжение о выдвижении нового состава совета директоров подписаны, сообщил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский. Две директивы о проведении внеочередного собрания совета директоров и избрании председателя совета директоров подготовлены и находятся на подписи, заключил он.

По словам источников “Ъ”, нынешний глава компании Сергей Франк будет назначен председателем совета директоров.

Пост гендиректора «Совкомфлота» займет первый заместитель господина Франка, главный инженер компании Игорь Тонковидов. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что о соответствующих изменениях было объявлено на внутреннем совещании компании. По данным “Ъ”, совет директоров "Совкомфлота" может пройти 24 сентября в Москве. В пресс-службе компании вопрос “Ъ” перенаправили к акционерам.

«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству и является одной из крупнейших в мире танкерных компаний. Выручка компании в тайм-чартерном эквиваленте в 2018 году составила $1,074 млрд, скорректированная чистая прибыль — $6,9 млн.

Сергей Франк занимал пост гендиректора «Совкомфлота» с 2004 года, до этого он работал заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства, первым замглавы Минтранса и главой министерства. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что сам Сергей Франк хотел отойти от оперативного управления компанией. В следующем году Сергею Франку исполнится 60 лет, а он всегда был настроен на приход молодых кадров и смену поколений, отмечает один из источников “Ъ”.

Некоторые собеседники “Ъ” при этом не исключают, что с переходом на пост главы совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк может заняться новым проектом, в том числе международным.

Игорь Тонковидов родился в 1964 году. На свой пост первого заместителя гендиректора и главного инженера «Совкомфлота» он пришел в 2012 году, а до этого в период с 1993 по 2003 год он работал заместителем главного инженера «Совкомфлота», отвечая за техническую эксплуатацию флота. В 2003–2012 годах господин Тонковидов возглавлял «Волго-Балтийскую компанию» и был вице-президентом, а затем президентом «Новошипа».

Назначение Игоря Тонковидова собеседники “Ъ” в отрасли называют совершенно логичным. Представить, что на эту должность будет назначен человек извне — невозможно, а в масштабах компании он наиболее подходит по своим знаниям, качествам и уважению в международной отрасли, говорит один из собеседников “Ъ”. Он напоминает, что кандидатура Игоря Тонковидова рассматривалась на пост замглавы Минтранса, главы Росморречфлота после ухода с этого поста летом 2018 года Виктора Олерского. Кто теперь займет позицию главного инженера «Совкомфлота», источники “Ъ” сказать затрудняются.

Глава кадрового агентства Top Contact Артур Шамилов говорит, что это абсолютно нормальная практика, когда человек, который много лет возглавляет компанию, уходит с главной исполнительной позиции на главную неисполнительную. Речь идет о том, что Сергей Франк отстраняется от операционной деятельности, чтобы получить больше времени для работы над стратегией и крупными сделками, полагает господин Шамилов. Он приводит в пример ситуацию с СИБУРом, когда Дмитрий Конов, в течение долгого времени возглавлявший компанию в качестве CEO, стал председателем правления, передав операционные вопросы Михаилу Карисалову.

Анастасия Веденеева