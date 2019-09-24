Рост импорта угрожает курсу рубля

Банк России и независимые эксперты зафиксировали увеличение стоимости импорта с учетом сезонности, притом что вплоть до июня 2019 года аналитики, напротив, говорили об его снижении (см. “Ъ” от 11 сентября). По оценкам Центра развития (ЦР) ВШЭ (.pdf), стоимость ввозимых из дальнего зарубежья товаров увеличивалась все лето: на 0,6% (месяц к месяцу) в июне, на 2,5% в июле и на 0,6% — в августе. В июне и июле этому способствовало укрепление рубля (на 0,3% и 1,5% за месяц в реальном выражении), но и в августе, несмотря на значительное ослабление рубля (на 2,8%), импорт не снизился, как это было год назад, отмечается в опубликованном вчера выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе». По оценкам же аналитиков департамента исследований и прогнозирования ЦБ (ДИП), импорт после очистки от сезонности в июле—августе превысил средний уровень второго полугодия 2018-го — первого полугодия 2019 года, но оставался ниже локальных пиков второго полугодия 2017-го — первого полугодия 2018 года.

Экономисты ДИП отмечают, что на улучшение динамики импорта повлияло постепенное восстановление инвестиционного импорта, а именно ввоза машин, оборудования и транспортных средств: в июле—августе он снизился на 0,6% в годовом выражении после спада на 3,7% и 5,4% в первом и втором кварталах соответственно. «Восстановление импорта инвестиционных товаров должно позитивно сказаться на общей инвестиционной активности в экономике во втором полугодии»,— ожидают в ЦБ. В ЦР же, меряя динамику импорта к январю 2008 года, наблюдают увеличение лишь ввоза химических товаров, тогда как стоимость ввоза продукции машиностроения с 2018 года сокращается. Между тем аналитики центра признают, что месяц к месяцу с учетом сезонности некоторых товаров машиностроения ввозится действительно больше — но только в категории «инструменты и оптика». Есть и предпосылки для роста импорта автомобилей и их комплектующих, считают в ЦР,— из-за укрепления рубля и возобновления программ льготного автокредитования и лизинга c 1 июля этого года.

Восстановление роста импорта свидетельствует об оживлении внутреннего спроса. Впрочем, на фоне снижения экспорта это уменьшает профицит счета текущих операций и увеличивает риски повышения волатильности курса рубля из-за возросшей чувствительности к динамике потоков капитала, указывают в ЦБ.

Алексей Шаповалов