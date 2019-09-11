Экспорт и импорт снижаются синхронно

Внешнеторговый профицит РФ продолжает ускоренно сжиматься. В январе—августе 2019 года в годовом выражении он снизился на 8,7% — до $100,8 млрд, тогда как за первое полугодие темпы снижения были на уровне лишь 3,4%, свидетельствуют предварительные данные ЦБ. Причина — снижение стоимости экспорта энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и увеличение импорта услуг при стагнации их экспорта, поясняет регулятор. Сжатие внешнеторгового профицита стало основной причиной снижения профицита счета торговых операций платежного баланса. В Минэкономики считают, что чистый экспорт внес отрицательный вклад в динамику ВВП во втором квартале 2019 года.

Аналитики ВШЭ, обновив свои расчеты динамики товарного экспорта и импорта с учетом сезонности, отмечают, что в июне 2019 года продолжилась фаза систематического сокращения индикаторов внешней торговли. Она началась в ноябре 2018-го для всего внешнеторгового оборота, в октябре 2018-го — для экспорта, в апреле 2019-го — для импорта, в октябре 2018-го — для сальдо торгового баланса (см. график). В июне по сравнению с декабрем 2018 года внешнеторговый оборот уменьшился на 10,8% (с ЕC — на 13,1%, с Китаем — на 6,5%, с США — на 7,7%). Экспорт сократился на 14,6%, импорт — на 3,6%, сальдо торгового баланса — на 26,7%. Такое сжатие экспорта обусловлено главным образом снижением цен на мировом энергорынке, импорта — сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.

За первое полугодие 2019 года экспорт высокотехнологичной продукции, по оценке ВШЭ, увеличился на 12,8%, а его доля в общем объеме вывоза — до 13,1%. В этот же период импорт высокотехнологичной продукции, на долю которого в товарной структуре приходится почти две трети закупок, сократился на 4,3%.

Самые длительные периоды непрерывного роста экспорта (с декабря 2015-го по июнь 2019 года, когда внешняя торговля восстанавливалась после спада 2014–2015 годов) наблюдались для машин, оборудования и транспорта, бензина (4 месяца), а его непрерывного сокращения — для черных металлов (13 месяцев). Самые же длительные периоды непрерывного роста импорта фиксировались для легковых автомобилей (11 месяцев), а его сокращения — для мяса птицы и прочего импорта (4 месяца).

Алексей Шаповалов