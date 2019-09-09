Климатической политике добавили переменчивости

Минэкономики направило в правительство очередную версию законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов (ПГ). Документ, разработка которого ведется уже почти два года, предлагает введение обязательной углеродной отчетности для крупных эмитентов, а также возможность введения прочих мер регулирования выбросов на выбор правительства. Среди них — целевые показатели для предприятий, сборы (штрафы) за превышение объемов выбросов, запуск механизма углеродной торговли или поддержки проектов по снижению выбросов. РСПП продолжает критиковать внесенный законопроект.

О внесении новой версии законопроекта в правительство на Климатическом форуме городов в Москве на минувшей неделе объявила замглавы профильного департамента Минэкономики Лариса Корепанова. Документ (есть у “Ъ”) предполагает введение пока только обязательного мониторинга и отчетности по выбросам ПГ для крупных эмитентов, выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год (собирать ее, по данным “Ъ”, будут Минэкономики или Росприроднадзор), и введение пятилетнего моратория на любые изменения госрегулирования. По его истечении законопроект наделяет Белый дом правом отдельными решениями вводить механизмы углеродного регулирования, в том числе нормирования (целевых показателей выбросов для предприятий), сборов (штрафов) за их превышение, а также обращения углеродных единиц (углеродной торговли). Средства штрафов должны направляться в спецфонд для поддержки проектов компаний по снижению выбросов.

Разработка документа ведется с ноября 2017 года (см. “Ъ” от 14 декабря 2017 года, 22 марта 2018 года, 4 декабря 2018 года, 10 января 2019 года и 18 марта 2019 года). Предыдущие версии предлагали как мягкие методы регулирования (поддержку энергоэффективности и проектов по снижению выбросов), так и жесткие, включая введение целевых показателей выбросов и квот для предприятий, а также платежей за их превышение и запуск в РФ торговли квотами на выбросы. Проект разрабатывается в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения (см. “Ъ” от 9 июля).

Глава департамента энергоэффективности и экологии Минэкономики Дмитрий Денисов называет доработанную версию проекта «взвешенной, не создающей фискальной нагрузки на бизнес». «Правительство через пять лет сможет запустить максимально гибкую систему регулирования или не запускать ее в отсутствие необходимых обоснований. Меры регулирования также могут быть введены в отношение лишь части выбросов, или одной группы отраслей, или одного вида топлива»,— размышляет он.

«Усилия других стран в области снижения выбросов и развития возобновляемой энергетики могут ударить по нашему экспорту, прежде всего неуглеродному, но и по экспорту углеводородов, поэтому РФ необходимо присоединиться к числу стран, вводящих систему углеродного регулирования. Основная задача для нас — обеспечение экономического роста в условиях низкоуглеродного развития»,— поясняет господин Денисов. Руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров также отмечает, что наличие углеродного регулирования в стране наряду с ратификацией Парижского соглашения — одно из важных условий для того, чтобы для нее не вводились пограничные углеродные барьеры, которые могут войти в инструментарий торговой политики в ближайшие годы.

По данным источника “Ъ” в РСПП, там пока не получали текста законопроекта, но критикуют его по материалам выступлений чиновников Минэкономики и согласительных совещаний, называя документ «тупиковым» — по мнению союза, основные разногласия не сняты, его надо вновь обсудить и отправить на оценку регулирующего воздействия.

Ангелина Давыдова