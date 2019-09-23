«Газпром нефть» передаст более половины АЗС на партнерское управление до конца года

«Газпром нефть» планирует передать более половины из 1237 своих АЗС в России на три партнерские модели управления. Как сообщает РБК со ссылкой на интервью директора по региональным продажам компании Александра Крылова корпоративному журналу «Газпром», по состоянию на конец июня «Газпром нефть» перевела на управление партнерам 279 автозаправок, а до конца года намерена передать 411 объектов.

По словам господина Крылова, «Газпром нефть» начала пробовать партнерские модели управления несколько лет назад и применяет CORO (Company owns, retailer operates), CODO (Company owns, dealer operates) и COPO (Company owns, partner operates). Он пояснил, что модель CORO предполагает управления АЗС нетопливным ритейлером, зарабатывающим на продаже сопутствующих товаров; в модели CODO «станцией управляет профессиональный дилер, который получает топливо "Газпром нефти" и сильный бренд, а драйвером роста является реализация нефтепродуктов», а в модели COPO станцией управляют независимые предприниматели — как правило, собственные сотрудники.

Он добавил, что продажа кофе на АЗС остается более высокомаржинальной, чем продажа топлива: выручка от продажи кофе за первые шесть месяцев 2019 года на АЗС «Газпром нефти» выросла на 16% — до 1,5 млрд руб.

Ранее председатель правления БКС-банка Дмитрий Пешнев-Подольский сообщил, что сеть АЗС «Газпром нефть» вместе с БКС-банком в сентябре начнет заправлять водителей сервиса такси Gett в рассрочку. Водители Gett в приложении сервиса смогут получить карту рассрочки с лимитом до 15 тыс. руб.

О том, почему растет интерес россиян к покупкам в рассрочку,— в материале “Ъ FM”.