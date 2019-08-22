Россияне увлеклись продуктами в рассрочку

Россияне все чаще покупают еду в долг: доля покупок в продуктовых магазинах по картам рассрочки выросла до 14%. Подсчеты провел банк «Русский стандарт». Чаще продуктов в кредит приобретают только бытовую технику — на нее приходится почти треть всех покупок.

Интерес россиян к картам рассрочки — прямое следствие падения доходов, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин: «Первая причина — поведение самих банков. Таких карт становится все больше, они все более разнообразные, удобные, понятные для клиентов, соответственно, мы видим более широкий охват аудитории. Вторая причина — это динамика реальных доходов населения. Пять лет подряд они падают, это сокращение превысило уровень в 8%. И, естественно, это влияет и на структуру, и на саму модель поведения потребителей. Люди начинают все больше искать различные возможности для того, чтобы оптимизировать свои расходы. Использование карт рассрочек как раз позволяет это сделать. С точки зрения беспроцентного периода, временного интервала, когда фактически человек не отвлекает денежные ресурсы из своих активов, эта карта дает дополнительные преференции».

Покупать в рассрочку просто удобно, и это не говорит о падении доходов россиян, уверен гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «К этой цифре нужно относиться осторожно. Она касается одного продукта одного банка, который занимает не доминирующую долю в сегменте карт рассрочки, поэтому делать какие-то далеко идущие выводы, говорить о том, что россияне настолько бедны, что даже еду покупают в рассрочку, некорректно. Повышение частоты использования этих карт может свидетельствовать о том, что они стали привычным платежным средством, их используют везде. Частота использования карт рассрочки в продуктовых магазинах тоже выросла. Но выросла она не только в продуктовых магазинах, но и в магазинах бытовой техники, на заправках, ресторанах».

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Россиянам интересны новые технологии — в их числе и карты рассрочки, отмечает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов: «Это вопрос технологий, то есть люди все больше втягиваются в такого рода операции через пользование другими услугами, получение этой карточки. Оплатить мебель за счет карточки — это такая тенденция. Заказать билеты —практически обязательный атрибут. А еда — совершенно новая область, скорее техническая деталь».

«Русский стандарт» входит в первую пятерку организаций по числу выданных кредитных карт. При этом карты рассрочки другие крупные банки не выпускают.

Ольга Сергиенко