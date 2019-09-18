«Газпромнефть» будет продавать топливо на заправках в рассрочку

Сеть АЗС «Газпромнефть» вместе с БКС банком в сентябре начнет заправлять водителей сервиса такси Gett в рассрочку, сообщил председатель правления БКС банка Дмитрий Пешнев-Подольский «Ведомостям». К концу года участники проекта планируют запустить его для всех пользователей АЗС «Газпромнефть».

Информацию об этом изданию подтвердил представитель сети АЗС. У водителей Gett в приложении сервиса появится возможность получить карту рассрочки с лимитом до 15 тыс. руб. Для этого нужно будет заполнить краткую информацию о себе, получить одобрение лимита и подписать договор по СМС. Карта дает возможность получения рассрочки на все трансакции на заправках «Газпром нефти». Обязательно соблюсти основное условие — уложиться в месячный льготный период.

Если возникла просрочка по вине клиента, то рассрочка сгорает, а продукт становится кредитным со ставкой 59%. Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС.

По словам представителя АЗС «Газпромнефть», сеть уже начала переговоры с «Яндекс.Такси» и Citimobil с предложением о создании аналогичного проекта. «К концу 2019 года мы планируем продавать через все цифровые каналы около 7% топлива»,— сказал представитель сети.

Ранее банк «Русский стандарт» подсчитал, что доля покупок россиян в продуктовых магазинах по картам рассрочки выросла до 14%. Чаще продуктов в кредит приобретают только бытовую технику — на нее приходится почти треть всех покупок.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Россияне увлеклись продуктами в рассрочку».