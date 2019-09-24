Экс-главу Инвестбанка признали предпринимателем

Как стало известно “Ъ”, едва ли не впервые апелляционная инстанция Мосгорсуда применила введенную менее месяца назад норму закона, резко ужесточившую требования к арестам по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. По ходатайству защиты мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест была изменена бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольге Боргардт. 64-летняя банкирша уже отбыла срок за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., но в день освобождения ее вновь взяли под стражу. На этот раз госпожу Боргардт обвиняют в хищении из Инвестбанка еще 8,2 млрд руб.

Поправки к УПК РФ, наложившие фактически полный запрет на арест по составам преступления, связанным с предпринимательской деятельностью (ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ), были подписаны президентом еще летом 2019 года, а вступили в силу менее месяца назад. Госпожа Боргардт стала едва ли не первой, на чьей судьбе отразились изменения в законодательстве.

В апелляционной жалобе адвокат подследственной Андрей Боровков решение Тверского райсуда Москвы об аресте своей подзащитной, обвиняемой по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), назвал незаконным и необоснованным.

В своем ходатайстве об изменении меры пресечения с реального ареста на домашний господин Боровков как раз и сослался на новые нормы закона.

По его словам, суд первой инстанции «нарушил нормы уголовно-процессуального закона, не учел, что Боргардт занимала должность заместителя председателя правления и исполняла обязанности председателя правления коммерческого Инвестбанка и к ней не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу».

Согласившись с доводами защиты, Мосгорсуд констатировал, что нижестоящая инстанция, «рассматривая ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ольги Боргардт, не учла указанные выше обстоятельства, занимаемую обвиняемой должность и ее деятельность, а также не приняла во внимание требования закона о запрете заключать под стражу определенную категорию обвиняемых и приняла ошибочное решение, которое подлежит изменению».

Кроме того, апелляционная инстанция установила, что утверждения следователя о том, что обвиняемая «может скрыться, оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу или иным образом воспрепятствовать производству по делу», носят предположительный характер. В итоге суд пришел к выводу, что и домашний арест будет являться гарантией явки госпожи Боргардт в органы следствия и суд.

Как уже рассказывал “Ъ”, бывшую и. о. председателя правления Инвестбанка задержали 6 июня 2019 года, в день ее освобождения из колонии. Туда по приговору Таганского райсуда Москвы она была отправлена на шесть лет 17 июля 2017 года за хищение 2,8 млрд руб. из Инвестбанка (лишен лицензии в декабре 2013 года). Но с учетом времени, проведенного во время следствия госпожой Боргардт под арестом, она получила право на условно-досрочное освобождение. Однако из костромской колонии №3 ее доставили в Тверской райсуд Москвы, который по ходатайству следователя вновь отправил Ольгу Боргардт в СИЗО. Как выяснилось, новая мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела, которое было возбуждено следственным департаментом МВД 17 июля 2017 года. Отметим, что в этот день госпоже Боргардт вынесли приговор.

По версии следствия, в 2012–2013 годах обвиняемая подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов на 8,2 млрд руб. В следственном департаменте считают, что все фирмы, получившие в банке деньги, были однодневками и не вели никакой хозяйственной деятельности.

Адвокат Боровков заявил “Ъ”, что решением Мосгорсуда о переводе своей клиентки под домашний арест удовлетворен. «Что касается нового уголовного дела, то пока никаких доказательств виновности моей подзащитной в нем я не вижу»,— отметил господин Боровков.

Олег Рубникович