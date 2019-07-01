Освобождение из колонии заменили арестом

Как стало известно “Ъ”, бывшая и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт, отсидевшая шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., так и не вышла на свободу. В день освобождения в костромскую колонию, где она отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и предъявили экс-банкирше новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд руб. Госпожу Боргардт доставили в Москву, где Тверской райсуд арестовал ее на два месяца. Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.

Как следует из вынесенного 17 июля 2017 года Таганским райсудом Москвы приговора, за хищение 2,8 млрд руб. из Инвестбанка (лишен лицензии в декабре 2013 года) Ольга Боргардт была приговорена к шести годам лишения свободы, а Сергей Мастюгин — к восьми. 6 июня 2019 года с учетом уже отбытого во время следствия срока ареста госпожа Боргардт получила право на условно-досрочное освобождение. Однако в день освобождения в костромскую колонию №3, где осужденная экс-банкирша отбывала срок, из Москвы приехал сотрудник следственного департамента МВД. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного тем же 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. Впрочем, обвинение по этому делу госпоже Боргардт предъявили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В итоге вместо освобождения бывшую банкиршу этапировали в Москву, где по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца.

По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.

Адвокат обвиняемой Андрей Боровков заявил “Ъ”, что, ознакомившись с материалами дела, он не увидел, какую именно материальную выгоду извлекла для себя его клиентка. «О каком-либо вознаграждении за совершенные Ольгой Боргардт действия в деле нет ни слова»,— подчеркнул защитник.

Отметим, что незадолго до ареста госпожи Боргардт по этому же эпизоду было предъявлено обвинение и Сергею Мастюгину, также отбывающему срок в колонии. Его тоже доставили в столицу, где Тверской райсуд арестовал его на два месяца. Связаться с его адвокатом “Ъ” не удалось.

Напомним, что в рамках первого расследования, которое вело главное следственное управление Следственного комитета России, Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 (злоупотребление полномочиями и хищение путем присвоения или растраты). В частности, господам Боргардт и Мастюгину вменили в вину вывод со счетов Инвестбанка совместно с «неустановленными лицами» в фирмы-«однодневки» 1,5 млрд руб., принадлежавших Фонду содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, как установили следствие и суд, Сергей Мастюгин дал указание госпоже Боргардт снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 млн и 600 млн руб., выданных Инвестбанком ООО «Дирректива». Последняя компания, как установил суд, была подконтрольна самому господину Мастюгину. В результате Инвестбанк потерял и кредитные средства, и залог.

Сами обвиняемые в суде настаивали на своей невиновности. В частности, защита господина Мастюгина утверждала, что по эпизоду привлечения денежных средств фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и отзыве лицензии». При этом, считает защита, доказательств дачи Сергеем Мастюгиным каких-либо указаний госпоже Боргардт или иным сотрудникам банка так и не было представлено.

Что же касается истории со снятием обременения с ценных бумаг, то адвокаты настаивали на фиктивности этих операций, которые были «совершены в целях поддержания нормативов банка».

Олег Рубникович