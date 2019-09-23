В пародии на российского сенатора ищут состав преступления

Российский сенатор Александр Михайлов пожаловался на пародию бывшего КВН-щика в Следственный комитет. До 2018 года Михайлов возглавлял Курскую область. Он возмутился видеороликом юмориста Антона Сасина. Блогер, который ранее участвовал в команде КВН «Прима», ведет канал на YouTube под названием «Твой бывший». В заставке используется изображение лица Михайлова, а в роликах пародируется его манера речи. Как рассказал юморист, последние два дня его вызывают в Следственный комитет и грозятся возбудить уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Сам Сасин утверждает, что герой канала — вымышленный персонаж, а в блоге представлены зарисовки из жизни Курска. Ранее комик рассказывал, что впервые его вызвали в полицию полтора месяца назад. Сенатор изначально обвинял юмориста в клевете, но независимая лингвистическая экспертиза не нашла состава преступления. Теперь его пытаются привлечь к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Следователи ведут проверку.

Но адвокат Дмитрий Тараборин сомневается, что бывшему КВН-щику грозит какое-либо наказание: «Я затрудняюсь представить, в чем именно может выражаться незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, каким образом это может делаться в рамках пародирования его привычек и речи. Михайлов долгое время был губернатором, сейчас он сенатор, и наверняка есть многочисленные записи его выступлений. Мне кажется, что нельзя отнести к статье о частной жизни сведения о манере говорить или двигаться. Это абсолютный юридический нонсенс».

Политолог из Курска Владимир Слатинов считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации для Александра Михайлова будет отозвать заявление на юмориста: «Были случаи, когда, например, в прямом эфире Александр Михайлов мог достаточно болезненно реагировать на неудобные вопросы, которые иногда звучали, начинал критиковать задававших их.

Проблема Антона Сасина — это ранимость и обидчивость сенатора.

Конечно, этим заявлением Александр Михайлов привлек к себе серьезное и, с моей точки зрения, вполне себе избыточное внимание. В этом плане оптимальным завершением этого скандала был бы соответствующий отзыв заявления. Но решится ли на это Александр Николаевич, я не знаю».

Как Общественная палата РФ предложила наказывать авторов Telegram-каналов за недостоверную информацию Читать далее

Интересно, что Антон Сасин в составе команды КВН пародировал Дмитрия Медведева, когда тот занимал должность президента, и у политика не было к нему никаких претензий.

Яна Пашаева