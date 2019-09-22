Сенатор обиделся на «бывшего»

Бывший губернатор Курской области, член Совета федерации Александр Михайлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении комика Антона Сасина. Ему не понравился видеоблог «Твой бывший», в котором экс-участник команды КВН «Прима» пародирует его манеру общения. Сначала заявлением о клевете занималось МВД, теперь признаки нарушения неприкосновенности частной жизни в роликах ищет Следственный комитет России (СКР). Господин Сасин пока считает свою шутку безобидной. В СКР подтвердили факт процессуальной проверки.

О проведении процессуальной проверки по заявлению бывшего курского губернатора Антон Сасин сообщил на своем YouTube-канале «Твой бывший». «Последние два дня меня вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Александра Михайлова с целью возбудить уголовное дело за то, что я веду этот блог. Эта эпопея длится уже два месяца, и я решил, что мне необходима помощь неравнодушных юристов»,— пояснил комик.

Канал «Твой бывший» был создан 17 июня, в описании указано, что это «юмористическая пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти в ногу со временем». В первом ролике автор, пародируя манеру речи экс-губернатора Александра Михайлова, заявляет, что «в последнее время в области развелось очень много видеоблогеров», поэтому «нужен взгляд со стороны» — «взгляд обычного курянина, а не какой-то там одиозной политической фигуры». За три месяца Антон Сасин записал десять видеороликов, в которых высказывался по актуальной повестке региона. На заставке к пяти роликам присутствует лицо Александра Михайлова в шапке с надписью «Russia», в остальных используется только шапка. Начиная с пятого видеоблога автор стал предварять выпуск дисклеймером: «Все сходства с реальными персонажами и событиями случайны».

Как рассказал “Ъ” сам Антон Сасин, он уже дважды общался с сотрудниками следственного отдела СКР по Центральному округу Курска и давал им пояснения.

«Со слов помощника следователя, проверка идет по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни.— “Ъ”). Речь не о конкретном ролике, а обо всем YouTube-канале. От самого следователя в начале беседы я услышал только один вопрос: "Вы долго еще собираетесь этим заниматься?" — сказал блогер.— Эта была молодая женщина, которая потом оба раза поручила меня своим помощникам. Я видел большую папку, в которой кроме заявления Михайлова были DVD-диски с роликами и лингвистическая экспертиза». Господин Сасин уточнил, что ранее уже давал в связи с видеоблогом объяснения в УМВД. Через неделю ему позвонил сотрудник из другого отдела полиции и пригласил на встречу. «Потом решили по телефону обсудить. Они просили изменить текст описания к видео. Я не стал менять, а просто удалил»,— пояснил господин Сасин. Тогда речь шла о проверке возможной клеветы в адрес Александра Михайлова. Комик добавил, что каких-то попыток удалить видеоблоги экс-губернатор не предпринимал. «Я не пародировал Михайлова. Я придумал персонаж»,— подчеркивает автор.

В региональном управлении МВД “Ъ” пояснили, что не могут комментировать материалы, переданные в СКР. Там, в свою очередь, от детальных комментариев отказались и сообщили, что «идет процессуальная проверка». Помощник сенатора Александра Михайлова Владимир Тойкер, который, по словам блогера, фигурирует в материалах проверки, заявил “Ъ”, что не уполномочен комментировать ситуацию. «Мне Михайлов такого распоряжения не давал»,— сказал он.

Андрей Прах, Воронеж