«Интерфакс»: Росавиация запросила 9 млрд рублей на новую ВПП Домодедово

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запросило у Министерства финансов 11,4 млрд руб. на завершение строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта Домодедово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли. 9,2 млрд руб. из запрашиваемой суммы ведомство предлагает выделить в 2020–2022 годах на окончание строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта, которое должно было закончиться к концу 2016 года, однако не завершено до сих пор. Сейчас в Домодедово работают две полосы, третья должна заменить одну из них.

Еще 1,5 млрд руб. Росавиация просит выделить в 2020–2021 годах на укладку перронов для стоянки самолетов рядом с новым сегментом терминала Т2, из-за отсутствия которых объект не используется более года. Также на 2020 год на реконструкцию действующей ВПП-1 ведомство просит 708 млн руб. Контракт на реконструкцию был заключен еще в декабре 2012 года, а подрядчик компания СУ-1 должна была закрыть его через год, однако работы все еще не завершены.

Запрашиваемые Росавиацией средства предлагается включить в государственную программу «Развитие транспортной системы», соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов в конце августа, утверждает источник «Интерфакса».

В середине августа правительство России выделило 620 млн руб. из Резервного фонда на реконструкцию аэропорта Домодедово. 300 млн руб. уйдет на завершение строительства искусственных покрытий новой взлетно-посадочной полосы, 250 млн руб.— на стоянку самолетов у нового пассажирского терминала Т2, еще 70 млн руб.— на завершение строительства очистных сооружений.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Домодедово направили резервы».