Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию Домодедово

Росавиация получит 620 млн руб. из резервного фонда на реконструкцию аэропорта Домодедово, следует из распоряжения правительства России. Почти половина (300 млн руб.) уйдет на искусственные покрытия новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), 250 млн руб.— на стоянку самолетов у нового терминала Т2, 70 млн руб.— на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

«Выделить в 2019 году Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции аэропорта Домодедово бюджетные ассигнования в размере 620 млн руб.»,— говорится в документе.

Напомним, модернизация аэропорта Домодедово началась в 2012 году. Тогда Росавиация заключила с компанией СУ-1 контракт на реконструкцию первой ВПП. В 2014-м был заключен договор на строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая так и не была построена. СУ-1 уже два года проводит процедуру банкротства.

В июне Счетная палата заявила, что Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово — после модернизации его пропускная способность упала. Аэропорт Домодедово завершил 2018 год с убытком в 833 млн руб. по МСФО из-за курсовой разницы. Доход аэропорта составил 9,4 млрд руб.

О том, как пассажиропоток аэропорта снижается на фоне роста перевозок,— в публикации “Ъ”.