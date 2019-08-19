В Домодедово направили резервы Основные работы по новой ВПП перенесены на 2020 год

Белый дом выделил на аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово в 2019 году только 4,5% от необходимых на завершение работ средств. Заказчик строительства Росавиация получит деньги из Резервного фонда правительства. Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта (ВПП) должно было завершиться еще несколько лет назад, сроки ввода перенесены на 2020 год, но они опять могут быть сорваны. В следующем году подрядчику, еще не выбранному Росавиацией, придется выполнить работы на 11,35 млрд руб.

Правительство России выделило на реконструкцию инфраструктуры Домодедово 620 млн руб. из Резервного фонда, соответствующее распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым и опубликовано 16 августа. 300 млн руб. из этой суммы пойдут на завершение строительства искусственных покрытий новой ВПП, 250 млн руб. будут направлены на завершение строительства мест стоянки воздушных судов МС 25 и МС 26 у нового пассажирского терминала аэропорта, еще 70 млн руб.— на завершение строительства очистных сооружений.

Оператор аэропорта ООО «Домодедово Эрфилд» инвестировал в строительство второго терминала аэропорта, по данным Счетной палаты (СП), его стоимость составила 38 млрд руб.

Но аэродромная инфраструктура находится в государственной собственности, ее строительство ведется за счет бюджета. Сейчас в Домодедово две ВПП. Предполагалось, что после запуска новой действующую вторую полосу будут использовать как рулежную дорожку.

Контракты на строительство новой ВПП и перронов рядом с новым терминалом ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (подконтрольно Росавиации, отвечающей за создание объектов) заключила с подрядчиком ЗАО «СУ-1» 11 июля 2014 года. Сумма первого составила 13 млрд руб., второго — 2 млрд руб. Согласно госконтракту, подрядчик должен был завершить новую ВПП к ноябрю 2016 года, а территорию для стоянки судов возле нового терминала — к ноябрю 2015-го. «СУ-1» не справилась с работами, в 2018 году признана банкротом, после чего Росавиация расторгла с компанией оба контракта.

Согласно опубликованному в июле отчету СП, в марте 2019 года ВПП была готова на 43%, территория возле терминала — на 41%.

Для запуска ВПП новый подрядчик, который пока не выбран, должен выполнить работы на 7,45 млрд руб., которые не освоила «СУ-1».

Объекту также дополнительно требуется 4,2 млрд руб. из-за переноса сроков сдачи. Для завершения перронов требуется 1,7 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. не освоены предыдущим подрядчиком. Оставшиеся 500 млн руб.— сумма, дополнительно требуемая из бюджета из-за переноса сроков. «СУ-1» также не справилась с контрактом на реконструкцию первой ВПП, существующих рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов. Он заключен 17 декабря 2012 года, компания должна была закрыть его в декабре 2013-го. Но к концу 2016 года выполнены только три четверти предусмотренных работ, не выполнены работы на 500 млн руб.

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Таким образом, общая стоимость работ, необходимых для завершения реконструкции аэропорта, по данным СП, составляет 13,85 млрд руб., тогда как Белый дом выделил только 4,5% от этой суммы. В Росавиации пояснили, что предоставленные из Резервного фонда 620 млн руб. должны быть освоены до конца 2019 года. Тендер по выбору подрядчика будет объявлен в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова отмечает, что указать, когда Росавиация подготовит закупочную документацию, невозможно: агентство еще не обновило план-график закупок на год. «Однако учитывая, что вопрос с окончанием реконструкции Домодедово стоит очень остро, можно быть уверенными, что Росавиация подготовит конкурсную документацию и скорректирует план-график закупок в ближайшее время»,— считает юрист.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что смещение сроков введения новой ВПП не прекратит работу аэропорта, но тормозит его развитие в части наращивания пропускной способности.

Герман Костринский