Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина

Гарантии, данные президентом России Владимиром Путиным участникам амнистии капиталов, остаются в силе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что ФСБ использовала изъятую декларацию об амнистии для доказательства вины совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Господина Израйлита обвиняют в выводе средств за границу по подложным документам, но защита бизнесмена уверена, что делать выемку документов и использовать их в качестве доказательств вины нельзя. Владимир Путин, анонсируя амнистию капитала в 2014 году, обещал, что ее участники не столкнутся с уголовным или административным преследованием, и к ним не будет вопросов со стороны налоговиков и правоохранительных органов.

Дмитрий Песков сказал, что «бизнес, безусловно, может доверять словам президента». Он отказался комментировать детали дела, заявив, что это «не вопрос администрации президента», но при этом подчеркнул, что «в целом, безусловно, все гарантии, которые давались,— они должны выполняться».

«Нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Но, что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Но, не зная вместе с тем деталей дела, очень сложно что-то сказать. Потому что идет ли там речь о деле, которое может попадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать»,— сказал представитель Кремля в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Напомним, первая волна амнистии капитала прошла в России 2015–2016 годах. Второй этап действует с 1 марта 2018-го. В мае 2019 года Владимир Путин продлил амнистию до 1 марта 2020-го.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, в валютных операциях по подложным документам и в легализации преступных доходов. В начале 2019-го суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, а в сентябре суд зарегистрировал уголовное дело.

О причинах продления амнистии капитала в России — в публикации “Ъ” «Офшорным капиталам продлили пропуск».

Подробнее о деле Валерия Израйлита читайте в материале “Ъ” «За деньгами пришли в порт».