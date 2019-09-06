Смольнинский райсуд рассмотрит дело Валерия Израйлита

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бизнесмена Валерия Израйлита.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, председатель совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ ( мошенничество в крупном размере), п.а ч.2 ст. 193.1 УК РФ, преступления, предусмотренного п.а ч.3, ст.193.1 УК РФ ( валютные операции по подложным документам) и п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Обвинительное заключение по делу бизмесмена утверждено прокуратурой города. Дело к производству пока не принято.

Напомним, что в начале текущего года районный суд вернул в прокуратуру дело для устранения нарушений. Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области.