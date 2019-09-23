ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ. По мнению представителя ФСБ, Вашингтон способствует переброске террористов для дестабилизации ситуации на границах СНГ.

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии»,— сказал господин Беседа на совещании (цитата по «РИА Новости»). Как считает представитель ФСБ, чтобы обезопасить страны СНГ от «деструктивного влияния внешних сил», нужно выявлять опасные тенденции на ранних этапах.

Напомним, 16-е совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ проходит сегодня в Казани. В нем также участвуют делегации ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В августе Вашингтон заявил о прогрессе, достигнутом на переговорах с движением «Талибан» (запрещено в РФ). По информации СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск» из Афганистана. Спустя месяц, 5 сентября, в Кабуле взорвалась бомба неподалеку от места, где находятся иностранные посольства. Погибло 12 человек, в том числе один американский военный. «Талибан» взял на себя ответственность за взрыв. После этого президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с талибами, те в ответ пообещали продолжить воевать с американцами в Афганистане.

О развитии ситуации в Афганистане читайте в материале “Ъ” журнала «Огонек» «Между старым и новым средневековьем».