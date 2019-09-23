Украина заявила, что список для обмена заключенными с Россией могут подготовить через месяц

Число участников второго обмена между Украиной и Россией могут согласовать в течение месяца, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, над списком заключенных на обмен уже ведется работа, после чего должны обговорить срок обмена.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц»,— заявил господин Ермак в интервью украинскому изданию «Левый берег». Помощник украинского президента добавил, что Киев «делает все», чтобы обмен состоялся «как можно быстрее».

Кто может войти в список, Андрей Ермак говорить отказался. «Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел»,— пояснил он.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Кого Украина передала России Читать далее

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся первый обмен удерживаемыми лицами, он произошел по формуле «35 на 35». На Украину вернулись, в числе прочих, режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. В Россию, в частности, вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Нидерланды считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о недавнем обмене читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».