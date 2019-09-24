Euralis прорастает в Павловске

Один из европейских лидеров по производству семян — французская Euralis Semences — рассматривает возможность строительства на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» (Воронежская область) семенного завода стоимостью 2,3 млрд руб. Компания хочет создать научно-исследовательский и селекционный центр и производить ежегодно 620 тыс. посевных единиц масличных. Эти планы укладываются в намерения властей региона создавать селекционные центры для снижения общероссийской импортозависимости от зарубежных семян: по подсолнечнику она превышает 90%.

О планах французской Euralis Semences построить семенной завод в ТОСЭР «Павловск» “Ъ-Черноземье” рассказали в правительстве области по итогам встречи гендиректора компании Филиппа Со с губернатором Александром Гусевым. Непосредственной реализацией проекта в Воронежской области должно заняться ООО «Танаис Семанс». Компания намерена производить семена масличных, включая подсолнечник, кукурузу, сорго, рапс. Инвестор рассчитывает, что производство 620 тыс. посевных единиц (мешков) ежегодно позволит ему к 2023 году получать выручку в 4,5 млрд руб. При этом завершить строительство компания планирует к 2022 году. Из 2,3 млрд руб. инвестиций не менее 20% должны составить собственные средства. В рамках проекта будет создано 100 постоянных и 60 сезонных рабочих мест. Предполагаемый срок окупаемости — пять лет.

Для реализации проекта компания выбрала земельный участок площадью 102 га. Этот участок сейчас находится на праве бессрочного пользования у ГБПОУ ВО «Павловский техникум», но учреждение готово отказаться от него при предоставлении компенсационных участков. Четыре таких участка уже предложены учреждению администрацией Павловского района. Также для выращивания посевного материала компании будет необходимо более 5 тыс. га земель сельхозназначения, и на их значительной части планируется применять системы орошения. Инвестор хочет использовать сырье от местных производителей — ГК «Апротек» и «Агротера», крестьянско-фермерских хозяйств Князева и Котова, ООО «Золотой початок».

В правительстве области сказали “Ъ-Черноземье”, что межведомственная комиссия во главе с руководителем областного департамента имущественных и земельных отношений Сергеем Юсуповым должна будет до конца 2019 года окончательно оформить участок для инвестора. Он обладает необходимой инфраструктурой, но при необходимости ее дополнительного усиления власти могут обратиться в Фонд развития моногородов для компенсации затрат.

По собственным данным, Euralis Semences основана в 1936 году. Поставляет продукцию на отечественный рынок с 1986 года. Ежегодный оборот — 1,5 млрд евро. В компании работает 5,15 тыс. человек; сотрудничество ведется с 12 тыс. фермеров. Помимо ведущих позиций на европейском рынке семян масличных является одним из мировых лидеров по производству фуа-гра. Имеет 11 семеноводческих исследовательских станций в Европе, в том числе на Украине. Российское юрлицо ООО «Евралис Семанс Рус» зарегистрировано в Ростовской области. С 2017 года производит семена подсолнечника. Выручка за 2017 год — 1,43 млрд руб., прибыль — 77 млн руб.

Развитие семеноводства власти Воронежской области определили как одно из приоритетных направлений на ближайшие годы. В ходе недавнего доклада в правительстве области курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов отметил, что в Воронежской области, как и в целом в России, сложилась значительная импортозависимость от семян подсолнечника: доля импортных семян превышает 90%. Это третья культура по уровню импортозависимости после сахарной свеклы и картофеля. Для кукурузы на зерно этот показатель составляет 85,4%, кукурузы на силос и зеленый корм — 43%. Воронежская область планирует включиться в работу по выращиванию отечественного посевного материала через создание селекционно-семеноводческих центров. Помощь в этом могут оказать и федеральные власти. Развитие селекции и семеноводства масличных культур — одна из подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, и ее участники смогут рассчитывать на бюджетное софинансирование.

Олег Мухин