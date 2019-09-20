Сахарная свекла подрастет на грантах

Группа «Русагро» и АО «Щелково Агрохим», в 2019 году запустившие в Воронежской области селекционно-генетический центр по созданию высокоэффективных гибридов сахарной свеклы стоимостью 384 млн руб., намерены расширить его мощности. Компании рассчитывают закрыть до 20% потребностей импортозависимого российского рынка семян свеклы за счет дальнейших инвестиций в проект. 2 млрд руб. могут составить гранты Минсельхоза, еще 2 млрд руб. — собственные средства компаний. В случае успеха совместное предприятие может стать крупнейшим отечественным игроком на профильном рынке, но даже создание высокоэффективных гибридов не гарантирует быстрый результат, предупреждают эксперты.

Планы по развитию селекции сахарной свеклы в Воронежской области в ходе выездного заседания облправительства в среду представил курирующий АПК вице-премьер Виктор Логвинов. По его словам, формирование свеклосахарного кластера будет одной из наиболее значимых задач стратегии социально-экономического развития области до 2035 года в части АПК.

Из доклада вице-премьера следует, что в семеноводстве свеклы в регионе, как и во всей России, отмечается наибольшая импортозависимость. Доля завозимых семян в посевах свеклы составляет 99,7%, картофеля — 95%, подсолнечника — 92,5%, кукурузы на зерно — 85,4%. «Прежде всего это связано с тем, что, по данным производителей, урожайность отечественных сортов и гибридов ниже зарубежных. К тому же иностранные фирмы ведут достаточно активную маркетинговую политику, а со стороны отечественных научных учреждений и семеноводческих хозяйств такой активности нет», — отметил господин Логвинов.

Для Воронежской области семеноводство сахарной свеклы может стать приоритетным. В регионе работают профильный всероссийский НИИ имени Мазлумова, семенной завод «Бетагран-Рамонь», целая сеть сахарных заводов. В связи с этим регион был включен в профильную подпрограмму Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (ее участники могут рассчитывать на бюджетное софинансирование). В феврале 2019-го совместное предприятие «Русагро» и «Щелково Агрохим», ООО «Союзсемсвекла», официально стало участником подпрограммы по сахарной свекле с проектом «Создание высококонкурентных гибридов отечественной селекции и организация системы их семеноводства».

«Русагро» и «Щелково Агрохим» вложили в создание совместного предприятия в Рамонском районе 384 млн руб. Оно было запущено в июле 2019 года. Теперь же, по словам гендиректора ООО «Союзсемсвекла» Романа Бердникова, общий объем инвестиций должен достигнуть 4,1 млрд руб. Он пояснил „Ъ“, что компания должна будет в совокупности вложить более 2,09 млрд руб. собственных средств и получить гранты Минсельхоза на аналогичную сумму. Также он отметил, что до 2025 года компания намерена создать 20 новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, а также выйти на производство до 252 тыс. посевных единиц в год.

В правительстве региона подчеркнули, что, если бы эти семена продавались только в Воронежской области, они помогли бы закрыть 100% потребностей субъекта; также дополнительный объем может закрыть не менее 20% потребности страны.

В рамках внебюджетного финансирования планируется производить новые сорта, поддерживать коллекции ценных линий и компонентов сахарной свеклы, покупать расходные материалы и оборудование (в том числе изготавливать и модернизировать технику), а также внедрять технологии в коммерческое использование. Также компания за свой счет будет выполнять строительство и капремонт зданий и проводить маркетинговые исследования. До «Союзсемсвеклы» в России работали два крупных производителя семян сахарной свеклы — это «Бетагран Рамонь», а также совместный завод Sesvanderhave и воронежской группы «Агротех-Гарант» в Алексеевском районе Белгородской области мощностью до 350 тыс. посевных единиц в год. Небольшие мощности расположены также в Курской области и в Краснодарском крае. Общий объем отечественного рынка достигает около 1 млн посевных единиц в год.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов считает, что реализация планов по выращиванию 252 тыс. посевных единиц семян гибридов в год действительно позволит «Союзсемсвекле» закрыть до 25% российской потребности:

Но следует помнить, что селекция и семеноводство сахарной свеклы требуют десятилетних наработок и стабильного финансирования. Еще в 70-80-е годы СССР проиграл гонку селекции гибридов сахарной свеклы, а в 1990-2000-е вся отрасль "села" на импортные семена».

«Кроме того, в России благоприятный климат для выращивания семян сахарной свеклы есть только в Крыму и в отдельных районах Краснодарского края, а все мировое семеноводство свеклы сосредоточено на севере Италии и на юге Франции», – отметил эксперт.

По словам господина Иванова, целесообразным было бы приглашение в проект крупного иностранного партнера, обладающего необходимыми наработками. «Проект — хорошее начинание. Но нужно помнить, что все организации в России, которые продолжают заниматься данной тематикой, в течение десятилетий недофинансировались, а их сотрудники зачастую немолоды. Нужна поддержка этого начинания со всех сторон — производителей сахара, свекловодов, науки, государства. При этом быстрый результат все равно не гарантирован», — подчеркнул эксперт.

Олег Мухин