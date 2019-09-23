Помпео и Лавров встретятся на полях сессии Генассамблеи ООН

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 27 сентября, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в Госдепе США.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США в ходе сессии планируют противостоять «зловредному влиянию авторитарных государств», в особенности России, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Сирии и Китая, передает AFP.

Среди прочих встреч, которые ожидаются в рамках сессии Генассамблеи, особое внимание уделяется переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они пройдут на фоне разгорающегося скандала.

Ведущий демократический претендент на кресло президента на выборах 2020 года Джо Байден обвинил господина Трампа в давлении на господина Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена. Призвав Конгресс США расследовать контакты Дональда Трампа и Владимира Зеленского, господин Байден допустил возможность вынесения импичмента главе государства.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украина подмешалась в американские выборы».