Кудрин считает разумными расходы на оборону в РФ

Главы Счетной палаты Алексей Кудрин написал в Twitter, что его удивило интервью главы Минобороны России Сергея Шойгу. По словам господина Кудрина, он уже говорил, что не видит необходимости в дальнейшем снижении оборонного бюджета.

Ранее господин Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что «стенания» господина Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете — надуманы и основаны на размытых критериях.

«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность»,— написал глава Счетной палаты.

Напомним, Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством господина Кудрина в 2018 году предложил бюджетный маневр, который поможет добиться ежегодного дополнительного прироста ВВП от 0,5% до 1%. В частности, долю непроизводительных расходов — общегосударственных (в основном госуправление), на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность предлагалось сократить на 1% ВВП.

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