Шойгу назвал «стенания» Кудрина о раздутом оборонном бюджете надуманными

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском оборонном бюджете надуманными и основанными на размытых критериях. Он отметил, что Вооруженные силы страны уже были сокращены почти в два раза.

В ответ на вопрос о том, как министр относится к тезисам господина Кудрина о высоком уровне оборонных расходов, господин Шойгу упомянул произведение сатирика Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!». «Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть»,— сказал министр в интервью газете «Московский комсомолец». По его словам, «стенания» на тему раздутого оборонного бюджета «построены на той же логике». «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам»,— заявил глава Минобороны.

По его словам, Вооруженные силы страны уже были сокращены почти в два раза. «Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!»,— отметил господин Шойгу. Он согласился с тем, что экономией госсредств нужно заниматься постоянно. Министр также рассказал, что после его назначения на пост удалось наладить учет ресурсов ЖКХ Минобороны. «Как только установили 120 тыс. приборов учета, расходы на ЖКХ упали в разы. Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета»,— подчеркнул глава военного ведомства.

В прошлом году Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством господина Кудрина предложил бюджетный маневр, который поможет добиться ежегодного дополнительного прироста ВВП от 0,5% до 1%. В частности, долю непроизводительных расходов — общегосударственных (в основном госуправление), на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность предлагалось сократить на 1% ВВП.