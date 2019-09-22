На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами

От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами. Как сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в результате инцидента пострадали пять человек.

«Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Строгино" увидел, как яхта вместе с людьми от порыва ветра перевернулась. Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС). По словам представителя департамента, от госпитализации пострадавшие отказались. Судно отбуксировали к берегу и передали администрации яхтклуба.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Сообщалось, что порывы ветра местами могут достигать 17–22 м/c.

О влиянии непогоды на транспортную ситуацию в городе — в материале “Ъ FM” «Москва встанет и замерзнет».