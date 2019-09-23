Регуляторам напомнят о регионах

Минэкономики предлагает оценивать потенциальное влияние нового нормотворчества не только на деловой климат, но и на экономику регионов. Проекты законов, постановлений и ведомственных актов в случае отрицательного заключения об оценке их регулирующего воздействия предлагается выносить на рассмотрение правительственной комиссии по региональному развитию, что потенциально дает губернаторам возможность «отбиться» от не устраивающих их изменений.

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления Белого дома, включающий в процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекты нормативных правовых актов, влияющих на экономическое развитие субъектов РФ. Отметим, до сих пор процедура ОРВ использовалась в основном для оценки влияния госрегулирования на бизнес и в значительной степени обеспечила прозрачность и предсказуемость нововведений. Хотя в нынешней системе остается достаточно лазеек для обхода необходимости заключений об ОРВ (в частности, процедура не распространяется на поправки, вносимые ко второму чтению законопроектов и на акты Банка России), в целом портал раскрытия информации о проектах нормативных актов значительно повысил информированность бизнеса о проводимых изменениях.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, поправки министерства предлагают расширить применение инструментов ОРВ, распространив их на нормативные акты, потенциально оказывающие влияние на экономику регионов, «с тем, чтобы не допустить необоснованную нагрузку на региональные бюджеты». Минэкономики предлагает анализировать разработки ведомств в поисках положений, способствующих возникновению необоснованных расходов регионов, и в случае отрицательного заключения об ОРВ выносить их сначала на рассмотрение профильной подкомиссии при правительственной комиссии по региональному развитию, а при невозможности снять разногласия — и на заседания самой комиссии, которая будет делать окончательные выводы.

Сейчас правкомиссия по региональному развитию — ее возглавляет вице-премьер Виталий Мутко — предназначена для согласования межрегиональных вопросов территориального и стратегического планирования, также она занимается координацией выработки единых подходов к распределению межбюджетных трансфертов. Предлагаемое Минэкономики нововведение может несколько повысить ее статус. Обойти ее будет нельзя: не рассмотренные комиссией акты с отрицательной ОРВ при внесении их в правительство или направлении в Минюст на регистрацию предлагается возвращать разработчику.

В аппарате вице-премьера Виталия Мутко “Ъ” сообщили, что концептуально поддерживают идею проводить ОРВ в отношении нормативных актов, вводящих дополнительные расходные обязательства для регионов или устанавливающие для них дополнительные требования при исполнении полномочий. Отметим, что рассмотрение важных для регионов тем на заседании правкомиссии может выступить противовесом продвижению не всегда устраивающих губернаторов изменений. Таких, к примеру, как действующая с 2017 по 2024 год централизация поступлений от уплаты одного процентного пункта ставки налога на прибыль для их дальнейшего перерасределения между наименее обеспеченными субъектам РФ. Такое нововведение в свое время вызвало активные возражения со стороны регионов-доноров — прежде всего Москвы.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова