Фотографии первых лиц оказались на могилах третьих

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения после того, как неизвестные развесили снимки ряда политиков и бизнесменов на надгробиях Смоленского кладбища. На выходных обыски прошли у двух участников движения «Агит Россия», один из которых является подозреваемым, и у одного активиста «Бессрочного протеста» — движения, возникшего во время митингов против пенсионной реформы.

Впервые информация об акции на Смоленском кладбище появилась в четверг, 19 сентября, в телеграм-канале «Агит Россия». К сообщению были прикреплены фотографии с размещенными на крестах фотографиями в черных рамках президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, депутата Госдумы Виталия Милонова, бизнесмена, близкого к администрации президента, Евгения Пригожина, сенатора Андрея Клишаса, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, журналистов телеканала «Россия» Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также рэпера Тимати, недавно вместе с Гуфом выпустившего скандальный клип о Москве.

В посте указывалось, что акцию организовали неизвестные, которых «Агит Россия» тем не менее процитировала: они пояснили, что хотели выразить точку зрения части россиян, которые «не хотят видеть во власти этих людей», поскольку «мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти».

В субботу в рамках уголовного дела, возбужденного полицией Василеостровского района Санкт-Петербурга по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору), прошли обыски у троих задержанных гражданских активистов. В их числе активист «Бессрочного протеста» Андрей Жексимбаев («Бессрочный протест» — движение, возникшее в ходе протестов против пенсионной реформы и позиционирующее себя как исключительно мирное) и двое участников «Агит России» Павел Иванкин (он единственный, у кого есть статус подозреваемого) и Григорий Кудрявцев. Движение «Агит Россия» появилось после протестных акций в 2017 году, после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». В апреле 2019 года Григорий Кудрявцев и Андрей Жексимбаев получили по девять суток за акцию с установкой картонного надгробия Владимира Путина на Исаакиевской площади.

Адвокат Максим Камакин, представляющий интересы Андрея Жексимбаева, рассказал “Ъ”, что в субботу его доверителя допросили в качестве свидетеля. «В семь вечера я потребовал освободить моего подзащитного, поскольку без соответствующего решения его не могут там удерживать. Начальник отдела дознания ответил отказом»,— рассказал “Ъ” господин Камакин. В воскресенье стало известно, что Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева отпустили ровно в двенадцать часов ночи. Адвокат не исключает, что статус Андрея Жексимбаева в деле может быть изменен. В случае если это произойдет, господин Камакин планирует подать жалобу на возбуждение уголовного дела, поскольку считает, что размещение портретов первых лиц страны на надгробиях не может считаться осквернением. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” рассказал, что в администрацию Смоленского кладбища обращались посетители, обнаружившие посторонние фотографии на надгробиях своих близких.

Движение «Агит Россия», в свою очередь, выпустило официальное заявление , в котором его участники категорически отрицают причастность к происшедшему на Смоленском кладбище, утверждая, что это попытка дискредитировать их движение.

В заявлении подчеркнуто, что даже в самых рискованных случаях «Агит Россия» не скрывала своего авторства, но к скандалу на Смоленском кладбище она отношения не имеет.

Марина Царева, Санкт-Петербург