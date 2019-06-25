Черкесского активиста вернули в родительский дом

Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест. Ранее Лескенский районный суд арестовал активиста на два месяца. Его обвинили в хранении и перевозке более 260 г марихуаны, что считается крупным размером. В защиту активиста выступили его соратники, которые также создали петицию на портале Change.org, которую подписали более 5 тыс. человек. Из-за почти синхронного задержания, сходства обвинения и реакции общественности на заявления полиции господина Кочесоко назвали кавказским Иваном Голуновым.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня на безлюдном участке трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. По первоначальной информации полицейских, автомобиль под управлением активиста задержали сотрудники ДПС, которые и обнаружили у господина Кочесоко пакет с марихуаной весом 4,7 г в кармане брюк, а затем под сиденьем его автомобиля нашли еще один пакет, но только уже с 263,4 г наркотика. Согласно законодательству, это считается крупным размером, Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде штрафа 500 тыс. руб. и лишения свободы до десяти лет. В отношении активиста было возбуждено уголовное дело.

9 июня по ходатайству следствия районный суд оставил господина Кочесоко на два месяца в СИЗО. Однако вошедшие в дело защитники, в том числе от правозащитной организации «Мемориал», направили апелляционную жалобу на его арест в Верховный суд республики. Первое заседание суда состоялось 24 июня. 25 июня Мартин Кочесоко давал показания суду по видеосвязи.

По словам активиста, наркотики ему были подброшены, признание вины в момент задержания он сделал под давлением сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, которые, по его словам, угрожали его жизни и жизни его родственников.

В своих показаниях господин Кочесоко уточнил подробности задержания. Он рассказал, что машина ДПС долго следовала за ним. Вдруг гаишники потребовали остановиться. Он вышел из машины, отдал документы на проверку. Внезапно подъехали еще две «Лады Приоры», из которых выскочили вооруженные люди в масках. Они «положили его лицом вниз», не давали поднять головы, надели наручники, били по лицу, а затем «обмазали чем-то лицо и одежду» и «засунули что-то в задний карман джинсов».

Чтобы решить вопрос «цивилизованно», господину Кочесоко предложили в присутствии понятых сообщить о наличии у него наркотиков, что он и сделал.

Защитники активиста считают, что все первоначальные процессуальные действия при задержании его подзащитного проходили с грубыми нарушениями, в отсутствие адвоката, который появился только в момент подписания протокола. По словам господина Кочесоко, он в момент задержания испугался за свою жизнь, «так как знал, какими методами пользуются в Центре по борьбе с экстремизмом», а также помнил о предупреждении заместителя главы Баксанского района Анзора Ахобекова, который еще в мае настойчиво предлагал общественнику снизить активность.

По словам самого обвиняемого, он в следственном изоляторе продолжает бояться за свою жизнь, так как угрозы ему продолжают поступать, в том числе и от руководства СИЗО №1 Нальчика, куда его поместили по решению Лескенского райсуда.

По поводу найденных у него наркотиков Мартин Кочесоко, сопредседатель Демократического конгресса народов России и руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ», заявил, что никогда их не употреблял и даже не знает, как выглядит марихуана, а также попросил суд оградить его от возможных угроз и пыток со стороны сотрудников ФСИН, ЦПЭ и МВД. Защита, в свою очередь, настаивала на отмене решения Лескенского суда и в качестве альтернативы предлагала поместить активиста под домашний арест в доме родителей Мартина Кочесоко в селе Верхний Куркужин.

Взвесив все доводы, суд принял решение отменить предыдущий судебный акт и удовлетворить ходатайство защиты о переводе Мартина Кочесоко под домашний арест.

Изменение меры пресечения Мартину Кочесоко обрадовало его сторонников, заявляющих о фабрикации уголовного дела. Господин Кочесоко известен в регионе не только как черкесский активист, но и как политик, занимающийся в том числе вопросами местного самоуправления. Он принимал участие в переговорах и освобождении задержанных во время событий в Кенделене в сентябре 2018 года, где имело место противостояние кабардинцев, отмечавших 310-летие Канжальской битвы конным походом, и балкарцев, отказавшихся пустить их в село. Вскоре после кенделенских событий в отставку ушел глава КБР Юрий Коков, которого сменил действующий и. о. главы Казбек Коков.

Предупреждения с требованием снизить активность господин Кочесоко стал получать после того, как принял участие в работе II конференции Демократического конгресса народов России по вопросам федерализма в РФ в мае. Его арестовали на следующий день после задержания в Москве журналиста Ивана Голунова. Господина Кочесоко назвали кавказским Голуновым в силу сходства обвинения и его общественного восприятия. Имя господина Кочесоко упоминалось на митингах, прошедших после задержания и последующего освобождения господина Голунова в Москве. В день первого заседания Верховного суда КБР на площадь перед зданием суда собрались соратники активиста с плакатами «Я — Мартин Кочесоко».

Александра Ларинцева, Пятигорск