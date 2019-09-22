Посольство РФ: освобожденные в Камеруне моряки проходят свидетелями по делу о захвате судна

Освобожденных в Камеруне моряков опрашивали, поскольку они проходят свидетелями по делу о захвате немецкого судна в районе порта Дуала. Как сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов, следственные процедуры еще не закончены, расследование идет под контролем Интерпола.

Напомним, о захвате неизвестными грузового судна «Мармалайта» с восемью членами экипажа на борту, трое из которых россияне, стало известно 16 августа. Захваченное судно шло под флагом Антигуа и Барбуды, его владельцем является немецкая компания. 22 сентября МИД РФ сообщил об освобождении моряков, однако их возвращение на родину запланировано на 23 сентября.

«Следственные процедуры еще не закончены... Это идет под контролем Интерпола, под контролем Управления по борьбе с международным пиратством и федеральной полиции. Наши тоже участвуют... Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна»,— сказал господин Ксенофонтов.

Он добавил, что российский моряки сейчас располагаются в гостинице во Франкфурте и нормально себя чувствует. По словам дипломата, информация о размере выкупа до конца расследования разглашаться не будет.