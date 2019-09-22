Освобожденных в Камеруне российских моряков отправят на родину 23 сентября

Министерство иностранных дел РФ подтвердило освобождение моряков, захваченных пиратами месяц назад в районе камерунского порта Дуала. Как сообщается на сайте ведомства, троих россиян отправят на родину 23 сентября.

Напомним, о захвате неизвестными грузового судна «Мармалайта» с восемью членами экипажа на борту стало известно 16 августа. Захваченное судно шло под флагом Антигуа и Барбуды, его владельцем является немецкая компания. 22 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании-работодателе сообщило об освобождении российских моряков.

«22 сентября в Германию прибыли трое захваченных у берегов Камеруна моряков-граждан Российской Федерации, освобожденных из пиратского плена, в котором они находились с середины августа сего года. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу. Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября 2019 г.»,— говорится в сообщении.