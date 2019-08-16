У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно с тремя россиянами

В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России. Захваченное судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк» и шло под флагом Антигуа и Барбуды.

Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства происшедшего.

Согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали.