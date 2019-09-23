Отключение без санкций

С 23 сентября операции по картам Банка корпоративного финансирования (БКФ) будут остановлены, поскольку РНКО «Платежный центр» прекратил их обслуживание. В РНКО “Ъ” пояснили, что причина — неудовлетворительное финансовое состояние банка. О прекращении обслуживания в БКФ узнали месяц назад, но оперативно нового партнера банк не нашел, поэтому карточные операции будут недоступны до конца октября. По мнению экспертов, спустя месяц даже после возобновления работы клиенты уже не вернутся в банк.

Сообщение о приостановке операций по картам опубликовано на сайте БКФ: «В связи с переходом на новый расчетный и процессинговый центр с 23 сентября операции с использованием банковских карт будут временно недоступны». В БКФ указывают, что переход вызван действиями РНКО «Платежный центр», которая уведомила банк о прекращении обслуживания карт в одностороннем порядке. Для БКФ РНКО — спонсор, через которого банк подключен к платежным системам.

В РНКО сообщили, что решение связано с неудовлетворительным финансовым положением банка. Там указали, что к числу рисков относят убыточность банка второй год (убыток по итогам первого полугодия 2019 года — 176 млн руб.), публичный отказ от погашения субординированного долга (см. “Ъ” от 4 сентября), а также проведение банком операций на крупные суммы, экономический смысл которых в БКФ отказались пояснить.

«Запас ликвидности и капитала банка, исходя из отчетности на 1 августа, позволяет ему выплатить спорный субординированный депозит, но обращает на себя внимание большой объем активов и обязательств, приходящихся на нерезидентов,— указывает управляющий директор НКР Станислав Волков.— В марте 2019 года БКФ привлек около 3 млрд руб. от нерезидентов и тогда же выдал кредиты нерезидентам на сопоставимую сумму. Подобные операции могут использоваться для защиты интересов бенефициара на случай отзыва лицензии (аффилированное лицо, получившее кредит в банке, не возвращает его, а другое аффилированное лицо, разместившее в банке депозит, претендует на оставшиеся в банке ликвидные активы)». Однако нельзя достоверно утверждать, что цель этих операций в БКФ именно такова, добавляет он.

О приостановлении операций БКФ был предупрежден за месяц, признают там. Но считают, что РНКО поступила «недобросовестно»: банк настаивал на сроке остановки операций по картам не ранее 31 декабря. «По правилам платежных систем банк-спонсор несет полную финансовую ответственность за банк, который выступает косвенным участником платежной системы, поэтому спонсор обязан постоянно мониторить различные риски в деятельности спонсируемого банка,— отмечает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Для смены спонсора месяц — срок вполне достаточный».

После принятия поправок к 161-ФЗ, направленных на защиту от остановки работы карт из-за санкций, после случая с Еврофинанс Моснарбанком (см. “Ъ” от 12 марта) у банков создалось ложное впечатление неуязвимости, отмечают эксперты. Поправки не конкретизируют возможные случаи отключения в достаточной мере и сейчас дорабатываются (см. “Ъ” от 2 сентября), на что, видимо и рассчитывали в БКФ. В сообщении об остановке работы карт, несмотря на то что она не связана с санкциями, указано, что банк готовит жалобы в ЦБ, комитет Госдумы по финрынкам, в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру РФ.

Тем временем операции по картам банка остановятся уже в понедельник и «до последней декады октября». После этого банк намерен перевыпустить карты, которых у БКФ около 4 тыс. Но за месяц число их держателей может существенно уменьшиться. «Любая приостановка работы сервисов банка на длительный срок порождает недоверие,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— За месяц держатели карт выведут с них средства в другие банки и вряд ли станут перевыпускать их в БКФ — преимущества карт такого небольшого банка (входит в третью сотню в РФ.— “Ъ”) неочевидны».

Ксения Дементьева