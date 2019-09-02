Платежная систематизация

Регулирование работы платежных систем в России снова требует доработки — по мнению участников рынка, защищая его от санкций спешными поправками, законодатели перестарались. Последние изменения привели к тому, что сейчас платежные системы фактически не могут исключать недобросовестных или неплатежеспособных игроков. Эксперты разделяют опасения сообщества, но считают возможным внести уточнения на уровне не профильного закона, а правил самих платежных систем.

В Ассоциации банков России (АБР) 30 августа состоялась рабочая встреча, на которой обсуждалась необходимость внесения поправок в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в качестве «работы над ошибками». Речь идет о корректировке поправок, которые были внесены в документ законом 264-ФЗ. Закон появился вследствие введения санкций в отношении Еврофинанс Моснарбанка. Он был исключен из иностранных платежных систем Visa и MasterCard, затем это сделали их российские дочерние структуры, а процессинговая компания «КардСтандарт» прекратила обслуживание банка, и его клиенты лишились возможности проведения расчетов по картам (см. “Ъ” от 12 марта).

Эта ситуация показала уязвимость системы непрерывности расчетов в России. В стране все расчеты по картам, в том числе международных платежных систем, идут через национальную систему платежных карт (НСПК). Однако не все банки могут позволить себе подключиться к ней напрямую. В результате прекращения обслуживания процессором Еврофинанс Моснарбанка трансакции по картам банка просто не дошли до НСПК.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем, был оперативно разработан и принят закон 264-ФЗ с поправками к 161-ФЗ. Он запрещает в правилах платежной системы, работающей на территории РФ, устанавливать критерии приостановления обслуживания банка из-за приостановления членства (прекращения участия) в иностранной платежной системе. Ограничения на отключения были введены и для процессинговых компаний.

Однако законодатели не учли, что иностранная платежная система может приостановить членство банка по обстоятельствам, не связанным с санкциями.

«Случаи могут быть разные, например экономическая несостоятельность участников, неисполнение обязанности по расчетам, несоблюдение требований информационной безопасности, нарушение технических требований»,— поясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, появившееся ограничение по платежным системам фактически лишает их возможности устанавливать какие-либо правила ограничения участия.

«Мы уже обращались по этому поводу в Госдуму, и на прошедшем заседании как раз был поднят вопрос о необходимости перечня таких исключений,— пояснил господин Войлуков.— Банк России идею поддержал». Принято решение обсудить в рабочем порядке перечень допустимых мер воздействия на недобросовестных участников, уточнил Алексей Войлуков, направить документ на согласование в ЦБ и при одобрении внести новые поправки в 161-ФЗ.

Также на встрече поднимался вопрос необходимости разработки аналогичного перечня для процессинговых центров. По словам директора ПЦ «КардСтандарт» Майи Глотовой, проблема прекращения обслуживания важна не только для платежных систем, но и для процессинговых центров. В качестве основной проблемы она называет отсутствие критерия отключения банка от процессинга в случае исключения его из платежной системы:

«Сейчас может сложиться абсурдная ситуация: оператор платежной системы (в том числе НСПК) исключает банк, а процессинг продолжает проводить операции по картам».

Эксперты считают корректировки в целом нужными. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, необходимо прояснить ситуацию, поскольку в нынешнем варианте политическая задача защиты участников рынка от санкций возобладала над экономическими факторами. «Платежные системы не могут не обращать внимания на качество своих членов, их финансовое и техническое состояние, поскольку от этого зависит стабильность их функционирования,— поясняет она.— Причем в случае с иностранными системами требования к членам могут быть прописаны на уровне головной структуры. Введенные 264-ФЗ ограничения фактически отменяют свободу договора, определяя, о чем не могут договариваться хозяйствующие субъекты».

Глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева согласна, что конкретика в данном случае «не повредит», поскольку «у рынка возникают вопросы». «Смысл принятых поправок к 161-ФЗ был в том, чтобы в правилах тех же российских "дочек" иностранных платежных систем, например Visa и MasterCard, было четко прописано, что при отключении российского банка иностранной платежной системой ее местные "дочки" отключать банк на этом основании не могут»,— поясняет госпожа Обаева. В то же время, добавляет она, отключение от системы игроков, не соответствующих требованиям к безопасности или финансовым показателям, можно прописать непосредственно в правилах российской платежной системы, в том числе дочерних структур международных компаний.

Вероника Горячева