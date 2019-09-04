Владельцы БКФ не сочлись долгами

Субординированные кредиты, ставшие для банков в свое время удобным источником пополнения капитала, все чаще становятся предметом разбирательств. Так, собственники БКФ предъявили претензию к субординированному кредитору — кипрской компании Netcore Solutions Ltd, после того как она подала жалобу в ЦБ на неблагополучное финансовое состояние банка. Четыре участника БКФ требуют чуть более чем за месяц до истечения срока займа признать договор недействительным и настаивает на возврате более $7 млн выплаченных процентов.

В распоряжении “Ъ” оказалась претензия четырех участников БКФ-банка (все ООО контролируются Ольгой Миримской, которая является бенефициаром более 80% банка) к субординированному кредитору — компании Netcore Solutions Ltd. В ней указывается на аффилированность Netcore с еще одним собственником банка — Алексеем Голубовичем (владеет 11%), о которой им стало якобы известно только недавно. (На момент выдачи займа господин Голубович состоял в браке с Ольгой Миримской).

Участники банка требуют признать договор субординированного займа недействительным, поскольку сделки с аффилированными структурами относятся к сделкам с заинтересованностью и подлежат согласованию общим собранием участников банка, которое не было проведено.

Они предлагают развернуть сделку и вернуть банку уплаченные за пользование кредитом проценты в размере $7,29 млн.

В БКФ отвечать на вопросы “Ъ” относительно этой претензии отказались, указав, что информация по данному спору будет доступна на сайте арбитражного суда после подачи иска к Netcore. Представитель Netcore Алексей Устюгов не ответил на вопросы “Ъ”. Алексей Голубович сообщил, что лично не принимал никакого участия ни в управлении банком, ни в его активных или пассивных операциях на протяжении почти десяти лет. «Все это должно быть известно основному акционеру и менеджменту, у которого, видимо, есть причины использовать их необычную текущую финансовую ситуацию в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты (см. “Ъ” от 23 августа).

«Субординированные займы обычно используются как инструмент увеличения капитализации банка акционерами (участниками). Именно поэтому обязательства по ним удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов, а в некоторых случаях вовсе прекращаются,— указывает адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов.— Обычный контрагент, не связанный с банком, на такие условия не пойдет». По его словам, в связи с этим странно выглядит заявление участников банка о том, что спустя десять лет они вдруг узнали, что полученный им субординированный заем выдан заинтересованной стороне. Кроме того, эти годы банк без каких-либо возражений выплачивал проценты, то есть своим поведением подтверждал действительность сделки, добавляет господин Файзрахманов. Такой же позиции придерживаются и налоговики, которые имеют претензии к данной сделке. Так, в уведомлении БКФ о вызове в налоговый орган (есть в распоряжении “Ъ”) прямо указано, что «банку БКФ не могло не быть известно о техническом характере компании "Неткор Солюшенс"». Как считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, учитывая, что субординированные займы для учета в капитале согласовываются с регулятором, суд в данной ситуации должен привлечь ЦБ третьим лицом, чтобы последний мог выразить свое мнение по делу.

При этом, по мнению экспертов, признание сделки недействительной вряд ли грозит банку нарушением нормативов. «Деньги реально были в распоряжении банка,— поясняет Дмитрий Клеточкин,— и странно будет пересчитывать норматив в прошлом, когда важно, какой он сейчас».

Ксения Дементьева