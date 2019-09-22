Помпео призвал не обращать внимания на высказывания Зарифа о риске войны в Персидском заливе

К предупреждениям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о риске начала войны в Персидском заливе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии прислушиваться не стоит, полагает госсекретарь США Майк Помпео. Ранее господин Зариф назвал «позерством» решение США отправить на Ближний Восток дополнительные войска и технику и заявил о том, что не уверен в возможности избежать войны в регионе.

«Я не понимаю, почему кто-то прислушивается к словам Зарифа. Он не имеет никакого отношения к формированию внешней политики Ирана и все время лжет»,— прокомментировал высказывания главы МИДа Ирана госсекретарь США в эфире американского телеканала Fox News.

Напомним, поводом для очередного кризиса в ирано-американских отношениях стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы, США обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Вашингтон ввел новые экономические санкции в отношении Ирана и одобрил отправку дополнительных войск и военной техники в регион. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иностранное присутствие в Персидском заливе может быть опасным для мира и энергетической безопасности региона.

Подробнее о новом витке противостояния Ирана и США — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».