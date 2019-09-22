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Трамп считает, что Европа тратит мало денег на помощь Украине

Страны Европы должны тратить больше на поддержку Украины, уверен президент США Дональд Трамп. Ежегодно Вашингтон выделяет Украине $250 млн на усиление безопасности страны. По данным Пентагона, с 2014 года объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $1,5 млрд.

«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад»,— сказал глава Белого дома журналистам (перевод поТАСС).

Напомним, в конце августа господин Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые ежегодно Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи, и нужную сумму разморозили. Ожидается, что американская поддержка по финансированию обороноспособности Украины станет одной из тем встречи Дональдам Трампа и Владимира Зеленского на полях Генеральной ассамблее ООН, открывающейся 23 сентября.

Подробнее о предстоящей встрече — читайте в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».

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