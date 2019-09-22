До финиша Московского марафона добежали 26 тыс. человек

До финиша Московского марафона смогли добраться 26 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы. При этом около половины участников пробежали классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 м.

Помимо дистанции 42,2 км бегунам предлагался альтернативный маршрут в 10 км. Официально на мероприятие зарегистрировались 33 тыс. участников из 85 стран, что стало рекордом за все время проведения забега. В рамках марафона также прошел заезд на спортивных колясках и хендбайках (велосипедах с ручным приводом) для людей с ограниченными возможностями. Для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 л воды, на протяжении маршрута действовали 15 пунктов питания.

Напомним, победителями марафона стали москвич Искандер Ядгаров и омичка Марина Ковалева. Второе место в мужских соревнованиях занял москвич Алексей Реунков, в женских — Луиза Дмитриева из Гатчины, третье место заняли Михаил Кульков из Ханты-Мансийска и Людмила Лебедева из Йошкар-Олы. На дистанции 10 км победу одержали пермяк Владимир Никитин и Елена Коробкина из подмосковного Жуковского.

Московский марафон — крупнейшее соревнование по бегу в России. Оно стало квалификационным забегом чемпионата, который пройдет под эгидой Abbott World Marathon Majors и Wanda Group в 2020 году

Несколько улиц, набережных и бульваров в столице были перекрыты в связи с проведением марафона.